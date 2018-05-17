Во «ВКонтакте» появится алгоритм «Немезида» для борьбы с ворами контента: «Вместе с Немезидой ВКонтакте начнётся новая эра защиты уникального контента. Сообщества, которые не уважают чужой труд и злоупотребляют заимствованиями, не смогут продвигаться и зарабатывать на нашей платформе», — объявил на конференции VK Media Day Александр Круглов, директор по маркетингу «ВКонтакте».

1 июня «ВКонтакте» откроет приём жалоб на ворованный контент, а 15 июня применит к ворам первые санкции. Новый директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко 15 мая объявил своей основной задачей сделать так, чтобы авторы и паблишеры всех мастей, рекламодатели и пользователи VK были довольны: контентом, экономикой и развитием платформы в этих направлениях.