Глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева провела 16 мая заседание по вопросам выравнивания конкуренции в онлайн-торговле. Заева предложила обдумать полную отмену НДС для российских участников рынка. Иностранцы этого налога не платят.

Главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал РБК, что отмена НДС положительно скажется на отрасли: «Как только это произойдет, объем российского рынка сразу же увеличится в разы, а этот рост, в свою очередь, приведет к совершенствованию логистики и более быстрой доставке товаров до конечного пользователя».

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов разошёлся во мнениях с коллегой. После заседания. Само предложение Заевой он «сгоряча» поддержал, но затем расценил его вредным для экономики в целом.

ФАС предложил устранять якобы имеющееся «конкурентное неравенство» (которого нет, но пиарщики от оффлайна чувствуют себя «потерпевшими») путем отмены НДС для интернет-торговли. Отечественной. И эту идею сгоряча поддержали и мы, и супротивники. Супротивники, конечно, от нее быстро откажутся — потому что на нулевой НДС к нам рванут всякие там амазоны и супротивническим лабазам настанет конец. А мы откажемся потому, что этот путь — не естественный и для экономики в целом — вредный.

Альтернативный способ выравнивания конкурентных условий для иностранцев и российского бизнеса ФАС рассматривал в 2016 году. Архивная идея антимонопольного ведомства заключалась в том, чтобы ввести НДС для иностранцев.

Отдельной строкой следует рассматривать НДС для продаж из России за пределы страны. Формально это направление торговли должно быть лишено НДС, но подтвердить продажи за границу трудно. В этой связи ещё в феврале АКИТ попросила премьера Медведева упростить порядок подтверждения нулевой ставки НДС при торговле на экспорт интернет-магазинам. Возможное упрощение процедур пока правительством не анонсировалось.