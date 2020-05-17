«Яндекс.Алиса» выдала телефон случайного человека в качестве телефона администрации города Конаково, и властью предоставленной «Алисой» человек распорядился по-своему:

Каждый день раздается от 15 до 28 звонков! На мои объяснения, что это личный телефон, возмущение звонивших только возрастало. На мой вопрос где они взяли этот телефонный номер, многие отвечали: этот номер, как номер Администрации Конаково выдает на Яндексе… робот «Алиса». Обратился к «Алисе» сам… и тоже получил свой номер.

Мои обращения к операторам Яндекса, «отнять» у «Алисы» мой номер остались без ответа. А телефонные звонки на мой номер продолжались… На вопрос: «Как мне проехать в город Конаково!» Я стал отвечать: «Проезжайте спокойно и сошлитесь на этот телефонный номер». Сколько я, а затем, когда я не мог ответить, и моя жена, выдали таких устных разрешений на въезд в Конаково не считали.

Но судя по нескольким, вновь перезвонившим и сказавшим «Спасибо за помощь», народ в Конаково успешно попадал. Один раз позвонил мужчина и представившись инспектором Конаковского отделения ГИБДД спросил, могут ли они устную ссылку водителей на мой номер телефона, считать разрешением на въезд в город? Я ответил, что если они не нарушают свои инструкции, пусть считают. Судя по всему мой ответ инспектора удовлетворил.