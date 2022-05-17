Экс-глава VK Борис Добродеев покинул должность генерального директора компании USM Telecom, которая входит в холдинг USM Алишера Усманова. Пост руководителя USM Telecom он занял в начале февраля 2022 года после того, как покинул должность гендиректора VK. Добродеев планирует создать инвесткомпанию и вкладываться в проекты в сфере финтеха и e-commerce, базирующиеся в странах СНГ — в первую очередь в Казахстане и Узбекистане. Сейчас он выбирает наиболее подходящую юрисдикцию и рассчитывает, что компания будет зарегистрирована в ближайшие полтора-два месяца. Добродеев хочет покупать контролирующие доли в проектах, чтобы «в будущем было удобнее строить синергию между ними», пишет Forbes.

На первом этапе Добродеев готов вложить в компанию несколько десятков миллионов долларов собственных накоплений, затем он хочет привлечь дополнительные инвестиции от международных инвесторов, например из Индии или Китая. Это позволило бы инвесткомпании запускать проекты в других странах — например, Египте, Иордании, Пакистане и странах Юго-Восточной Азии.