«Яндекс» делает новую станцию с Zigbee


Яндекс обещает начать продажи новых умных колонок с конца мая

Новое:

  1. Можно собирать в стереопару, если есть одинаковые
  2. Мультирум - один контент играет на всех колонках
  3. Протокол Zigbee исключает проблемы с интернетом при управлении устройством и даёт подключать другие Zigbee части умного дома
Яндекс Станция: второе поколение
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