Яндекс обещает начать продажи новых умных колонок с конца мая
Новое:
- Можно собирать в стереопару, если есть одинаковые
- Мультирум - один контент играет на всех колонках
- Протокол Zigbee исключает проблемы с интернетом при управлении устройством и даёт подключать другие Zigbee части умного дома
Добавить 3 комментария
xiaomi уже от Zigbee отказывается в пользу ble. Яндекс как всегда впереди планеты всей
А там есть космическая разница?
Ну и, вдобавок, надо же как-то Станцию 3 будет продавать, нет?
Строить умный дом на решениях западных вендоров я бы сейчас не рискнул.
Кстати насчет колонок: когда-то в продаже были дешманские колонки практически за копейки. Прошло несколько лет и эти колонки начали вымываться в пользу более дорогих. Как результат с каждым новым поколением колонки все дорожают …