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Телеграм-канал пишет интересное про Forbes:

По информации сразу из трёх различных источников, чиновники оценивают возможность введения в издании временной администрации по новому закону.

Основным мотивом такого серьезного шага стала решительность, с которой действующее руководство реформирует издание под зарубежную повестку.

Реализация разработанной ими и согласованной с американским офисом дорожной карты приведет к резкой политизации издания, сокращению ряда редакционных направлений и – в конечном итоге – получению изданием статуса иноагента, чего в АП исключительно не хотят.

Взамен гендиру Муртазаеву и другим топам гарантирован «рукопожатный» статус и карьерные перспективы за рубежом, чего не скажешь про увольняемых журналистов.

Часть из "позитивных изменений" уже запущена, — прекращено издание печатной версии, форсится направление Forbes Global Russians про эмигрировавших россиян.