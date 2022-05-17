(пока не проверено) В Forbes хотят ввести внешнее управление


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Телеграм-канал пишет интересное про Forbes:

По информации сразу из трёх различных источников, чиновники оценивают возможность введения в издании временной администрации по новому закону.

Основным мотивом такого серьезного шага стала решительность, с которой действующее руководство реформирует издание под зарубежную повестку.

Реализация разработанной ими и согласованной с американским офисом дорожной карты приведет к резкой политизации издания, сокращению ряда редакционных направлений и – в конечном итоге – получению изданием статуса иноагента, чего в АП исключительно не хотят.

Взамен гендиру Муртазаеву и другим топам гарантирован «рукопожатный» статус и карьерные перспективы за рубежом, чего не скажешь про увольняемых журналистов.

Часть из "позитивных изменений" уже запущена, — прекращено издание печатной версии, форсится направление Forbes Global Russians про эмигрировавших россиян.

 

И ранее там же:

 

Журналисты разделились на два лагеря - тех кто не готов работать в России и всеми способами стремятся получить инноагента и те кто хочет остаться.

По слухам лагерь инноагентов возглавляет сам господин Муртазаев. Все это происходит на фоне переговоров с американской стороной о продлении лицензии и, конечно, раскол внутри, в значительной степени влияет на переговорный процесс и его исход.

Господин Мусаев всеми силами пытается оставить все как есть - ведь в противном случае все расходы лягут на его плечи. Говорят, что он он подключил американских партнёров по венчурному бизнесу, чтобы те помогли ему спасти редакцию.

ПостОттепель
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