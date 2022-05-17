Российский топ-менеджмент международной консалтинговой компании McKinsey выкупил локальный бизнес у глобальной сети. Как следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 13 мая владельцами ООО «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс» стали российские партнеры McKinsey — гендиректор Яков Сергиенко (33%), по 16,75% у Сергея Заборова, Елены Кузнецовой, Тиграна Саакяна и Виктора Суркова.
McKinsey & Company вышла на российский рынок 30 лет назад, консультанты компании специализировались на задачах стратегического управления. ООО «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс» было зарегистрировано в Москве в 2008 году. Выручка представительства в России и СНГ по итогам 2021 года составила 22,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,2 млрд руб.
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