ВКонтакте объявил о запуске мессенджера ВКонтакте.

На самом деле проект мессенджера существует уже несколько лет, но раньше он был доступен только в Казахстане. Запуск мессенджера в России откладывался из-за страха каннибализации аудитории сайта, который пользователи ВКонтакте посещали ради отправки сообщений.

После бана в России проектов иностранных соцсетей риск каннибализации аудитории для VK существенно снизился, а запрос на использование жителями России контролируемых государством средств коммуникации — существенно возрос.