ВКонтакте сделал доступным для россиян мессенджер. Раньше аппка распространялась только в Казахстане


ВКонтакте объявил о запуске мессенджера ВКонтакте.

На самом деле проект мессенджера существует уже несколько лет, но раньше он был доступен только в Казахстане. Запуск мессенджера в России откладывался из-за страха каннибализации аудитории сайта, который пользователи ВКонтакте посещали ради отправки сообщений.

После бана в России проектов иностранных соцсетей риск каннибализации аудитории для VK существенно снизился, а запрос на использование жителями России контролируемых государством средств коммуникации — существенно возрос.

ВКонтакте запустила VK Мессенджер — отдельное мобильное приложение для общения | Блог ВКонтакте
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