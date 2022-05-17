Сбербанк покидают заместители председателя правления компании Александра Бурико и Сергей Мальцев, сообщили «Ъ» в банке. Также компанию покинет член правления Наталья Алымова. Исполнение их обязанностей возложено на первых зампредов банка.
...
16 мая, агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов покинул пост.
-
Причины и последствия украинского кризиса — лекция профессора политологии чикагского университета Джона Миршаймера 24
-
Фейковое цунами. Как распознавать фейки про спецоперацию на Украине 61
-
Доклад Ашманова: как заставить платформы отказаться от плохого контента 189
-
Пять главных ошибок в разговоре о средствах массовой информации. Для начинающих 25
-
О сложности создания Матрицы в Брянской области 17
Обсуждаемое
-
РПЦ сравнила компьютерные игры с наркотиками 22
-
SAP успешно выигрывает суды против российских партнёров 17
-
Российский дрон Fixar сбили при его использовании украинской стороной. В Fixar инвестировал Константин Синюшин, компания получала грант фонда Бортника и является резидентом «Сколково» 16
-
Главе «Росавиации» предложили покинуть пост. В конце марта в его ведомстве уничтожили все данные. Бэкапов не было 14
-
Карту «Мир» хотят сделать токсичной и подвергать санкциям тех кто с ней работает 13
Добавить Нет комментариев