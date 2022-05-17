Сбербанк покидают заместители председателя правления компании Александра Бурико и Сергей Мальцев, сообщили «Ъ» в банке. Также компанию покинет член правления Наталья Алымова. Исполнение их обязанностей возложено на первых зампредов банка.

...

16 мая, агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов покинул пост.