Из Сбера ушло несколько топов: Алымова, Бурико, Мальцев и Шепетов


Сбербанк покидают заместители председателя правления компании Александра Бурико и Сергей Мальцев, сообщили «Ъ» в банке. Также компанию покинет член правления Наталья Алымова. Исполнение их обязанностей возложено на первых зампредов банка.
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16 мая, агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов покинул пост.

Сбербанк покидают три зампреда правления
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