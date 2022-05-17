Минцифры и РБК вступили в заочную полемику о количестве уехавших и оставшихся вне страны россиян.
РБК вчера сообщило о выезде за рубеж 3,88 млн россиян в первом квартале 2022-го года, по данным погранслужбы ФСБ. Соответственно, в этот период попали выезды и до 24.02, и после, получить понимание о том, покинул ли кто-то Россию надолго - из этих данных нельзя; так что это пока просто информация, по которой сложно сделать выводы. Естественно, аудитория разнесла эту статистику с мыслью "из России уехало 4 млн человек"
Минцифры, в лице Максута Шадаева, сегодня отбилось своими данными о том, что вернулось, судя по данным SIM-карт, 80% из уехавших. Количество не уточнил:
«В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по сим-картам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадеживающие. Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории»
(если у вас есть идеи, как посчитать по публичным данным количество уехавших за рубеж граждан РФ и вычленить из них айтишников, поделитесь с редакцией, пожалуйста
сами мы не можем придумать).
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По сим-картам — это же не по публичным данным?
Да, конечно, у Шадаева есть эти данные, у публики нет.
Нам бы хотелось какой-то проверяемый способ, более менее убедительный для обещственности.
Есть выезды из РФ (официальные на сайте ФСБ).
Но там нет возвратов, и доминируют выезды вроде 700К людей за квартал выехало в Абхазию (т.е. местный трафик)
Ага, я подозреваю, что в обычное нековидное время, какие-нибудь чудовищные цифры поездок в Китая и Финляндию — это челночничество и мешочничество.
А со статистики ФСБ всё и началось: народ который эту статистику увидел впервые в жизни даже не подумал, что эти цифры надо как-то разбирать. Просто и без обиняков пишут, что 4 млн Россиян уехали
(из которых 700 тысяч в Абхазию, да, из которой, во-первых, есть выдача в Россию, а во-вторых из которой ты никуда кроме как через Россию потом не выедешь)
В общем, проклятая неизвестность.
а вот у меня русская SIM карта находится в WiFi calling — когда в WiFi — и в роуминге когда вне.
Что на этот счет интересно говорит статистика ? :) что я мечусь как ужаленный между РФ и захраницею по нескольку раз в день ?
Там даже сам материал РБК полон закладок и особенностей. Типа таких:
Ну то есть в январе-феврале — больше, чем осенью. Это шок, сенсация. Особенно для ОАЭ и Египта, Турции, Таиланда и т.п.
Заметим, что первый квартал прошлого года — коронавирусный, с ограничениями по всему миру, тестами и карантинами по прилёте куда угодно и т.п.
Ну и данные — за квартал, а не "после начала войны", как интерпретируют всепропальщики.
Мы знаем между тем, что это беспочвенные выдумки Плуготаренко. Когда его спросили после совещания, откуда данные, он объяснил, что "ну, мы читаем чатики". То есть ниоткуда, с потолка.
То есть это вообще не "выезд", а что-то типа сезонной миграции российских мигрантов-армян.
То есть, небось, это те заробытчани, кто за пять-семь лет работы няньками, строителями, скотниками, электриками и охранниками сумел здесь гражданство себе оформить.
Ну и так далее.
Как по симкам Минцифрики определили не только возвратность, но и профессии — неясно; как бы не оказалось, что для этого оне использовали адский инфернальный дьявольский Единый реестр граждан.
Ну, смотрят — с телефона запросы на Habr были? Значит айтишник
На Стэковерфлоу и Гитхаб? Значит иностранный айтишник.
Насколько я знаю, выйдя в роуминг за рубежом, ты через wi-fi calling, конечно, переезжаешь в Москву
Но оператор галочку что ты за рубежом не снимает. Пока не зайдёшь в родную сеть в России.
Для каких-то тарифных опций это важно.