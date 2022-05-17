Минцифры по SIM-картам посчитало вернувшихся из-за рубежа после 24.02: их 80%


Минцифры и РБК вступили в заочную полемику о количестве уехавших и оставшихся вне страны россиян.

РБК вчера сообщило о выезде за рубеж 3,88 млн россиян в первом квартале 2022-го года, по данным погранслужбы ФСБ. Соответственно, в этот период попали выезды и до 24.02, и после, получить понимание о том, покинул ли кто-то Россию надолго - из этих данных нельзя; так что это пока просто информация, по которой сложно сделать выводы. Естественно, аудитория разнесла эту статистику с мыслью "из России уехало 4 млн человек"

Минцифры, в лице Максута Шадаева, сегодня отбилось своими данными о том, что вернулось, судя по данным SIM-карт, 80% из уехавших. Количество не уточнил:

«В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по сим-картам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадеживающие. Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории»


(если у вас есть идеи, как посчитать по публичным данным количество уехавших за рубеж граждан РФ и вычленить из них айтишников, поделитесь с редакцией, пожалуйста

сами мы не можем придумать).

Минцифры: Большинство уехавших после 24 февраля специалистов вернулись в Россию
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Добавить 8 комментариев

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    Леонид Царев

    Есть выезды из РФ (официальные на сайте ФСБ).
    Но там нет возвратов, и доминируют выезды вроде 700К людей за квартал выехало в Абхазию (т.е. местный трафик)

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    Юрий Синодов > Леонид Царев контекст

    Ага, я подозреваю, что в обычное нековидное время, какие-нибудь чудовищные цифры поездок в Китая и Финляндию — это челночничество и мешочничество.

    А со статистики ФСБ всё и началось: народ который эту статистику увидел впервые в жизни даже не подумал, что эти цифры надо как-то разбирать. Просто и без обиняков пишут, что 4 млн Россиян уехали

    (из которых 700 тысяч в Абхазию, да, из которой, во-первых, есть выдача в Россию, а во-вторых из которой ты никуда кроме как через Россию потом не выедешь)

    В общем, проклятая неизвестность.

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    Саша Зудин

    Да, конечно, у Шадаева есть эти данные, у публики нет

    а вот у меня русская SIM карта находится в WiFi calling — когда в WiFi — и в роуминге когда вне.
    Что на этот счет интересно говорит статистика ? :) что я мечусь как ужаленный между РФ и захраницею по нескольку раз в день ?

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Там даже сам материал РБК полон закладок и особенностей. Типа таких:

    "По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), в январе—марте 2022 года за границу выехали 3,88 млн граждан России — на 36% меньше, чем в последнем квартале 2021 года, .

    Ну то есть в январе-феврале — больше, чем осенью. Это шок, сенсация. Особенно для ОАЭ и Египта, Турции, Таиланда и т.п.

    "…однако на 46% больше, чем в январе—марте прошлого года"

    Заметим, что первый квартал прошлого года — коронавирусный, с ограничениями по всему миру, тестами и карантинами по прилёте куда угодно и т.п.

    Ну и данные — за квартал, а не "после начала войны", как интерпретируют всепропальщики.

    "РАЭК оценивала, что в феврале—марте страну покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов".

    Мы знаем между тем, что это беспочвенные выдумки Плуготаренко. Когда его спросили после совещания, откуда данные, он объяснил, что "ну, мы читаем чатики". То есть ниоткуда, с потолка.

    "В частности, в Армению из России приехали около 75 тыс. граждан, из которых примерно половина — с паспортами Армении…"

    То есть это вообще не "выезд", а что-то типа сезонной миграции российских мигрантов-армян.

    "На Украину выехало больше 300 тысяч с "частными целями".

    То есть, небось, это те заробытчани, кто за пять-семь лет работы няньками, строителями, скотниками, электриками и охранниками сумел здесь гражданство себе оформить.

    Ну и так далее.

    Как по симкам Минцифрики определили не только возвратность, но и профессии — неясно; как бы не оказалось, что для этого оне использовали адский инфернальный дьявольский Единый реестр граждан.

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    Юрий Синодов > Саша Зудин контекст

    Насколько я знаю, выйдя в роуминг за рубежом, ты через wi-fi calling, конечно, переезжаешь в Москву

    Но оператор галочку что ты за рубежом не снимает. Пока не зайдёшь в родную сеть в России.

    Для каких-то тарифных опций это важно.

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