Минцифры и РБК вступили в заочную полемику о количестве уехавших и оставшихся вне страны россиян.

РБК вчера сообщило о выезде за рубеж 3,88 млн россиян в первом квартале 2022-го года, по данным погранслужбы ФСБ. Соответственно, в этот период попали выезды и до 24.02, и после, получить понимание о том, покинул ли кто-то Россию надолго - из этих данных нельзя; так что это пока просто информация, по которой сложно сделать выводы. Естественно, аудитория разнесла эту статистику с мыслью "из России уехало 4 млн человек"

Минцифры, в лице Максута Шадаева, сегодня отбилось своими данными о том, что вернулось, судя по данным SIM-карт, 80% из уехавших. Количество не уточнил:

«В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по сим-картам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадеживающие. Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории»



(если у вас есть идеи, как посчитать по публичным данным количество уехавших за рубеж граждан РФ и вычленить из них айтишников, поделитесь с редакцией, пожалуйста

сами мы не можем придумать).