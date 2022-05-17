Яндекс попытается заработать на видеорекламе прямо на морде поисковика


Яндекс сможет увеличить свои медийные доходы, добавив видеорекламу на морду сайта:

«Яндекс» сообщил, что скоро рекламодатели смогут размещать видеоматериалы в большом баннере на главной странице сайта.

Размеры видеобаннера больше стандартных более чем вдвое, а длительность ролика составляет до 15 секунд. Оценить эффективность можно будет при помощи привычных показателей, включая досмотры (VTR).

При этом количество показов для больших форматов ограничено — такая мера позволит избежать «зарекламленности» и раздражения пользователей, считают в «Яндексе».

Аудитория заходящая на морду "Яндекса", а не пользующаяся поиском в поисковой строке браузера, год назад составляла 54 млн человек в месяц, что вполне может позволить "Яндексу" существенно нарастить доходы от видеорекламы, на которую сейчас в силу ряда обстоятельств сформировался повышенный спрос на российских площадках.

Рекламодатели смогут размещать видео в большом баннере на главной «Яндекса»
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