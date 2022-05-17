Яндекс сможет увеличить свои медийные доходы, добавив видеорекламу на морду сайта:

«Яндекс» сообщил, что скоро рекламодатели смогут размещать видеоматериалы в большом баннере на главной странице сайта.

Размеры видеобаннера больше стандартных более чем вдвое, а длительность ролика составляет до 15 секунд. Оценить эффективность можно будет при помощи привычных показателей, включая досмотры (VTR).

При этом количество показов для больших форматов ограничено — такая мера позволит избежать «зарекламленности» и раздражения пользователей, считают в «Яндексе».