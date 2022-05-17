«Яндекс» ищет покупателя поиска и других сервисов (или нет)


«Яндекс» ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и сервис «Кинопоиск». Об этом рассказал «Медузе» (* издание-иноагент) источник в окружении сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа и подтвердил источник, близкий к руководству компании.

В числе потенциальных покупателей, по словам источника в окружении Воложа, рассматриваются «Сбер» и «Ростех». Об интересе «Ростеха» к этим активам слышал и источник, близкий к руководству «Яндекса».

Пресс-служба "Яндекса" традиционно опровергла всё происходящее: "«„Яндекс“ не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается „Новостей“ и „Дзена“»"

(высказывание составлено аккуратно. Продавать "Яндекс" без ключевых сервисов может не сам "Яндекс", а его акционеры, пытающиеся продать компанию полностью, но при этом разделить или оставить себе интеллектуальную собственность на остальные продукты "Яндекса". Считать такие высказывания железобетонным опровержением попытки владельцев "Яндекса" организовать какую-то сделку по уступке заметных кусков бизнеса — не стоит)

«Медуза» сообщила, что «Яндекс» ищет покупателей на поисковик, почту и «Кинопоиск» — в компании это отрицают — Сервисы на vc.ru
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