Входящий в группу «Ренессанс страхование» онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu запускает собственный маркетплейс медицинских услуг, рассчитывая объединить на одной площадке пользователей, клиники и лаборатории. Благодаря новому проекту, пользователю не нужно будет просматривать большое количество сайтов или обращаться в несколько организаций для поиска необходимой услуги по оптимальной цене, вся информация будет доступна на маркетплейсе. В Budu рассчитывают, что площадка позволит клиентам снизить до 30% расходов на решении проблем со здоровьем. Budu уже сотрудничает с крупными российскими медицинскими организациями и лабораториями, которые предложат свои услуги на платформе, — к примеру, среди партнеров Budu есть лабораторная служба «Хеликс». «На первом этапе будут представлены лабораторные исследования и чекапы, так как после исследования рынка в рамках направления ДМС стало понятно, что многие анализы не покрываются ДМС и требуют дополнительных затрат для пациента», — объясняют в Budu. В ближайшее время на маркетплейсе будут доступны различные методы диагностики, визиты к врачам, приобретение лекарственных средств и БАДов.

«Запуск маркетплейса приведет не только к повышению конкуренции в сфере медицинских услуг, но и к большему выбору для пациентов, в том числе и по цене, — считает генеральный директор Budu Джейхун Рахметов. — 2022 год был сложным для частной медицины: рост спроса на медицинские услуги, начавшись весной, к осени сменился падением — экономия, релокация. Пока нет универсального решения, как клиникам адаптироваться под меняющийся спрос, однако рыночная ситуация заставляет игроков быть более гибкими». Впрочем, несмотря на непростой, по словам Рахметова, прошлый год для частной медицины, объем рынка MedTech в 2022 году, по данным Smart Ranking, увеличился почти на 30% и составил около 20 млрд рублей.