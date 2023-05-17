Delivery Club успел за 10 месяцев разочаровать своей убыточностью получивший его в активы Яндекс, передаёт "Коммерсант". Теперь его переименуют в «Маркет деливери», а в ассортименте появятся "электроника, бытовая техника и товары для дома".

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Деливери клаб» по итогам 2022 года составила 17,3 млрд руб., убыток — 7,1 млрд руб. В целом темпы роста онлайн-продаж продуктов питания в России замедляются.

В Delivery Club отмечают, что после ребрендинга условия доставок и сотрудничества для курьеров и партнеров сервиса останутся без изменений. «Маркет деливери» также продолжит заниматься доставкой заказов из ресторанов и продовольственных магазинов. В то же время «Яндекс Еда» сфокусируется на доставке из ресторанов и магазинов, а также будет развивать сервисы «Чек» для оплаты счета в ресторанах по QR-кодам и «Ланч Карта» для оплаты корпоративного питания.