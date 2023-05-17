Delivery Club успел за 10 месяцев разочаровать своей убыточностью получивший его в активы Яндекс, передаёт "Коммерсант". Теперь его переименуют в «Маркет деливери», а в ассортименте появятся "электроника, бытовая техника и товары для дома".
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Деливери клаб» по итогам 2022 года составила 17,3 млрд руб., убыток — 7,1 млрд руб. В целом темпы роста онлайн-продаж продуктов питания в России замедляются.
В Delivery Club отмечают, что после ребрендинга условия доставок и сотрудничества для курьеров и партнеров сервиса останутся без изменений. «Маркет деливери» также продолжит заниматься доставкой заказов из ресторанов и продовольственных магазинов. В то же время «Яндекс Еда» сфокусируется на доставке из ресторанов и магазинов, а также будет развивать сервисы «Чек» для оплаты счета в ресторанах по QR-кодам и «Ланч Карта» для оплаты корпоративного питания.
Delivery Club ранее входил в совместное предприятие Сбербанка и VK «О2О холдинг». В августе 2022 года VK объявил о выходе из СП и покупке Delivery Club для дальнейшего обмена актива на ресурсы «Яндекса» — «Дзен» и «Новости».
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Самая паршивая служба доставки, по моему опыту.
Наценка к ценам магазина +10%, +сервисный сбор, +плата за доставку.
Нет контроля веса — в магазине могут пробить один вес, а с покупателя взять за другой вес (в итоге, с учетом обвеса, наценка может превышать 22%).
Чеки выдают на "расходы на исполнение поручений по заказу", т.е. нет чека на фактически заказанный товар. Сама такая формулировка вызывает подозрения, что основным бизнесом может быть легализация мутных денег и обналичка.
Оплату по заказу принимает Яндекс, в онлайнбанке отражается как Яндекс.Лавка, а не Деливери.