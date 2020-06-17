Сделка по продаже «Ведомостей» в итоге завершилась с новым составом покупателей, при этом часть журналистов заявила об уходе из издания. Интересно, при этом, что теряют новые владельцы и что в принципе можно заработать во владении медиа на выходе.

Оценка «Ведомостей» при последней сделке — €24 млн.

Работало там 50 журналистов. Работали они, возьмём грубо, 20 лет (240 месяцев).

То есть, весь коллектив каждый месяц в среднем приносил 100 000 евро в стоимость издания. По €2000 на пишущего сотрудника.

Надо бы ещё учесть и бэк-офис, поскольку компания с отделом продаж, хорошей разработкой и саппортом сотрудников зарабатывает существенно лучше, чем компания без отдела продаж. Но этих цифр, во-первых, у меня нет даже приблизительно. Во-вторых, роль бэк-офиса, как мне кажется, хотя и значима, но бэк-офис сделать проще чем редакцию. Потому что изданий с хорошим бэк-офисом на рынке много, а вот изданий с хорошей редакцией на рынке мало. Но, те кто считают иначе — могут вывести свою формулу учитывающую большее число сотрудников.

Итак, в 2015-м году Кудрявцев купил «Ведомости» за 10 лямов: все источники цифр и их объяснение есть на Meduza.io, кого они не устроят — можно подставить в формулу свои. То есть, на 2015-й год прирост стоимости издания в месяц составлял лишь, посчитаем:

10 000 000 евро/12 месяцев/15 лет/50 сотрудников = 1111 евро в месяц на пишущего сотрудника.

Надо помнить, что в этот период зарубежные акционеры издания забирали себе в карман 18% выручки издания, что очевидно влияло на его возможности развиваться и на стоимость. Отдавать 18% выручки — это тяжело, у меня нет однозначного ответа, так ли уж помогал контент и бренд учредителей зарабатывать столько, чтоб было не жалко этих 18%. Моё мнение — скорее нет, и популярность «Ведомостей» в узких кругах это достижение коллектива журналистов, а не акционеров. С другой стороны, акционеры дали денег на старте, так что без них не было бы ничего, и тут один-один.

В 2015-м Демьян Кудрявцев понял, что надо переходить от молочного животноводства к мясному, и резко начал наращивать массу, отказавшись от вынимания денег из компании. И за эти пять лет прирост стоимости «Ведомостей» на сотрудника составил весьма прикольную для медиа сумму в €4700 в месяц. Старые акционеры, если брать выручку «Ведомостей» в год в 800 млн рублей, получили бы за пять лет 720 млн. рублей (около €10 млн). Сумма уже похожа на заработок Демьяна Кудрявцева на сделке по покупке и продаже «Ведомостей», но при этом акционеры сидели бы все пять лет на попе ровно и на выходе у них остались бы всё те же «Ведомости», хотя и изрядно потрёпанные кризисом. Поскольку Демьян Кудрявцев решил заняться мясным животноводством, у него ситуация другая — корова продана и он получил финальный расчёт.

Из этой развесёлой математики есть несколько следствий:

1. Наращивание стоимости проектов возможно, если проект потом работает хоть как-то. Если же нет, то это оказывается ловким трюком, который потом сложно повторить на рынке. Желание инвестировать в СМИ, мягко говоря, снизится. Позиционирование людей на рынке «Мы можем приносить в компанию €5000 ежемесячно» и «Мы можем приносить в отчуждаемую в пользу новых акционеров компанию €5000 в месяц» отличается разительно.

2. Журналисты умеющие в личный бренд и в некоторую организацию работы «однорыльных» медиа вполне могут обходиться без редакции и оставлять 4700 евро (или сколько там получится) себе в кармане. Пробуйте, это иногда прикольно. Подскажу, только, что работать придётся много больше чем в редакциях и осваивать придётся намного больше вещей.