В проекте поправок к Трудовому кодексу, внесенному вчера в Госдуму, содержится "Право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть «офлайн»".

редлагается установить законодательное правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха по аналогии с привлечением к сверхурочной работе. Время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха

работника оплачивается работнику в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы.

Авторы законопроекта упоминают исследования, согласно которым количество рабочих часов у удалёнщиков увеличивается. Они хотят законодательно закрепить "право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы."

Сотрудник и работодатель должны будут договориться о рабочих часах и о том, с какой оперативностью последний должен реагировать на звонки, письма и прочие сигналы от начальства.

Законопроект вводит понятия собственно дистанционной (удалённой) работы, а также временной и комбинированной. Обмен всей информацией и заключение трудовых договоров предлагается осуществлять в электронном виде. Для заключения договора по интернету сотруднику надо быть зарегистрированным в "системе индивидуального (персонифицированного) учета". В качестве основания для перехода на режимы удаленной работы достаточным будет соглашение сторон. Документооборот должен стать максимально электронным и минимально бумажным.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отметили, что российское трудовое законодательство оказалось не готово к перемещению рабочих процессов в интернет. Существующая статья Трудового кодекса о дистанционной работе "сложна для применения", и ей "пользуются минимальное количество работников (30 тыс. в 2019 году) и работодателей". Временной дистанционной работы ТК вообще не предусматривает.