Обсуждавшиеся условия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» несправедливы, ее нужно торпедировать, заявил РБК президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, предложив провести ее по схеме передачи под управление по аналогии с российским бизнесом финского энергетического концерна Fortum. Рассматривать покупку за полную, близкую к рыночной стоимость в сложившихся условиях глава ВТБ считает неправильным. «Я считаю, что сделка плохая и ее надо торпедировать», — подчеркнул Костин. По его мнению, передача бизнеса «Яндекса» необязательно может быть проведена в адрес Росимущества. «Есть хорошие команды профессионалов, например в «Ростелекоме», — говорит он.

В мае глава ВТБ Андрей Костин также заявлял, что банк заинтересован в покупке российского подразделения IT-гиганта, но в составе консорциума инвесторов. В числе претендентов на актив Bloomberg называл еще и миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова. Позже господин Костин заявлял, что ВТБ может отказаться от сделки. Среди причин он называл то, что, по новым оценкам, стоимость компании выросла до $7 млрд, хотя на момент подачи заявки банком сумма была ниже.