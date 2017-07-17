Amazon делает мессенджер для всего, вообще всего


Интернет-компания Amazon занимается разработкой собственного мессенджера Anytime. Об этом сообщает телеканал AFTVnews. По информации на сайте, это будет многофункциональный сервис, который сможет составить конкуренцию соцсетям.

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В Anytime пользователь сможет слушать музыку, общаться в чатах, шифровать данные (например, чтобы отправлять данные банковского счета), заказывать еду, совершать покупки, голосовые звонки и видеозвонки, обрабатывать фотографии с помощью фильтров и масок и связаться с кем-либо из знакомых, всего лишь указав имя.

Другой информации о мессенджере пока нет, компания отказывается от комментариев о новом приложении. Как сообщает AFTVnews, компания провела опрос среди пользователей. По словам одного пользователя, который отвечал на вопросы Amazon, опрос, кажется, подразумевал, что Anytime уже готов.

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