Соцсеть «Одноклассники» запустила счетчик посещений для пользователей, говорится в сообщении компании. Ранее эта функция была доступна только для администраторов групп. Счетчик расположен под каждой публикацией и доступен только ее автору. Счетчики доступны только в декстопной версии социальной сети. Позже будут добавлены просмотры в мобильной версии ОК и приложениях на iOS и Android, однако уже сейчас в статистике учитываются просмотры со всех платформ, включая мобильную.

В заметках пользователей будут отображаться только количество просмотров, а под групповой темой по клику на значок счетчика будет открываться новое окно со статистикой по данной теме: просмотры, охват, вовлеченность пользователей и т. д.

Иногда данных о количестве классов и комментариев недостаточно ни администрации групп, ни рядовым пользователям. Поэтому мы ввели еще один показатель — просмотры публикаций, который позволит авторам оценить интерес аудитории и улучшить работу над контентом. При этом мы используем специальный алгоритм подсчёта, который позволяет избежать учета множественных просмотров и ограничить искусственное «накручивание», — сказал Сергей Ставский, руководитель направления «Группы» проекта «Одноклассники».

Также принадлежащая Mail.ru Group соцсеть «ВКонтакте» с марта 2017 года открыла статистику посещений для всех пользователей и для сообществ с числом подписчиков более 100, владельцу акаунта доступны данные по географии визитов и другая информация. С весны 2016 года посещаемость наиболее крупных ресурсов в соцсети анализирует также «Медиалогия».