По словам главы российского бизнеса AliExpress Марка Завадского, детские товары — одна из самых популярных категорий у компании. «Они стабильно занимают верхние места в поисковых запросах, например в прошлом месяце его возглавлял спиннер», — отмечает он. Поэтому в разделе «Молл» на AliExpress, где продаются товары с доставкой из России, появился детский раздел. Первыми партнёрами стали международные бренды Hasbro, Lego, Pampers и российские поставщики Happy Baby и Lucky Child. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

«В городах-миллионниках уровень узнаваемости нашего бренда ниже, чем в регионах. Покупатели привыкли к тому, что наш ассортимент — это товары китайских производителей. Присутствие на площадке мировых брендов и привычных для интернет-покупок сервисов, таких как быстрая доставка и кредит, может помочь в переломе этого тренда», — говорит Завадский.

В детском разделе будут продаваться игрушки, автокресла, коляски и одежду. На старте работы будет представлено около 500 товарных наименований. До конца года компания планирует расширить товарный ассортимент минимум в три раза.