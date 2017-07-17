Доходы разработчиков мобильных игр увеличились на 6 млрд рублей за год. Об этом «Роем!» рассказали представители игрового направления холдинга Mail.ru Group, которые провели исследование российского рынка онлайн-игр за 2016 год.

Согласно результатам предоставленного отчета, объем российского рынка онлайн-игр в прошлом году составил 56,7 млрд рублей — на 9% больше показателя в 2015 году. Основной рост доходов зафиксирован в мобильном сегменте: по сравнению с 2016 годом он вырос на 54%.

Самыми популярными в России остаются многопользовательские онлайн-игры. В прошлом году их доля составила 53%, а объем рынка достиг 30,3 млрд рублей — на 5% больше, чем в 2015 году. За 2016 год выручка компании от многопользовательских онлайн-игр выросла на 21,2% и составила 11,3 млн рублей.

В том же году мобильные игры впервые оказались на втором месте по объему рынка в стране, при этом обогнали сегменты социальных игр. Доля мобильных игр составила 29%, социальные — 18%. В 2015 году два сегмента занимали примерно равные доли: социальные игры — 24%, а мобильные — 20%. Сам рынок мобильных игр за последние 5 лет в денежном выражении увеличился в 10 раз и достиг показателя в 16,3 млрд рублей.

Ситуация на российском рынке четко отражает общую мировую тенденцию: основным драйвером роста игрового рынка остаются мобильные игры, которые уверенно отвоевывают позиции у более зрелых сегментов, — комментирует руководитель игрового направления Mail.ru Group Василий Магурян.

Самым крупным проектом игрового направления компания называет многопользовательский онлайн-шутер Warface, который издается с начала 2017 года не только в СНГ, но и в Европе и Северной Америке. В 2016 году холдинг запустил на российский и международный рынки MMORPG Revelation.

В апреле этого года Mail.ru Group открыл новое подразделение — Mail.ru Games Ventures. Его целью стало инвестирование в разработчиков и издателей игр, общий объём вложенных средств составляет до $100 миллионов. Согласно финансовому отчету холдинга за первый квартал 2017 года, игры остались самым быстро растущим направлением в бизнесе компании.