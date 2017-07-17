После того, как Instagram, принадлежащий Facebook, скопировал функции Snapchat, и после падения стоимости акций Snap в июле, в последней компании стали задаваться вопросом, как увеличить и удержать свою аудиторию. Затраты Instagram сегодня окупаются, в том числе, благодаря издателям, основателям медиа, многие из которых (например, Hearst, BBC News и TechCrunch) сегодня отдают предпочтение именно этому приложению, так как, во-первых, Instagram быстрее растет за пределами США, и, во-вторых, он дает издателям возможность управлять фирменным контентом и доходами от e-commerce.

В апреле этого года акции Snap на бирже упали на 1,2% после объявления Instagram, что принадлежащий компании сервис Stories набрал ежедневную аудиторию в 200 млн посетителей.