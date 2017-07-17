Роскомсвобода объявила о запуске площадки VPNlove.me, где собраны доступные в России платные VPN-сервисы. Авторы проекта говорят, что отобрали VPN, которым «доверяют IT-правозащитники и пользователи во всем мире».

Среди них нет случайных сервисов и тех, кто связан с какими-либо государственными спецслужбами каких-либо стран. Кроме того, используя доверенные VPN-сервисы, вы можете не бояться, что ваши личные данные будут украдены, когда вы используете публичные точки доступа, — пишут авторы проекта.

В настоящий момент на площадке представлено четыре VPN-сервиса по цене от $3,33 до $8,32 в месяц. Создатели площадки обещают, что выбор поставщиков VPN в будущем будет расширен.

Роскомсвобода будет получать комиссию от услуг, на которые пользователи подпишутся через созданную ей платформу.