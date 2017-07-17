Роскомсвобода объявила о запуске площадки VPNlove.me, где собраны доступные в России платные VPN-сервисы. Авторы проекта говорят, что отобрали VPN, которым «доверяют IT-правозащитники и пользователи во всем мире».
Среди них нет случайных сервисов и тех, кто связан с какими-либо государственными спецслужбами каких-либо стран. Кроме того, используя доверенные VPN-сервисы, вы можете не бояться, что ваши личные данные будут украдены, когда вы используете публичные точки доступа, — пишут авторы проекта.
В настоящий момент на площадке представлено четыре VPN-сервиса по цене от $3,33 до $8,32 в месяц. Создатели площадки обещают, что выбор поставщиков VPN в будущем будет расширен.
Роскомсвобода будет получать комиссию от услуг, на которые пользователи подпишутся через созданную ей платформу.
У всех подобных сервисов всегда есть партнерские программы — отчисления с продаж, но за размещение они ничего не платят. Кроме того, некоторые из представленных сервисов финансово поддерживают IT-правозащитников в мире. На этом коммерческая составляющая заканчивается. Но наличие партнерской программы в данном случае не является достаточным условием для попадания к нам: нам важна репутация сервиса среди ИТ-правозащитников и гиков, возможность общения с руководством напрямую, чтобы отстаивать интересы наших пользователей, если возникнут конфликтные ситуации, плюс у нас есть различные юридические и технические требования к ним, — уточнили «Роем!» в Роскомсвободе.
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Готовый список для блокировок ФСБ и Роскомнадзором.
Что за рефералка навальнят?
Есть же взрослые сравнения на эту тему: https://thatoneprivacysite.net/simple-vpn-comparison-chart/ — а не сайт на три кнопочки «купи-купи»