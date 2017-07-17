После анализа ценовых предложений, а также технической организации услуг связи, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не нашла экономических и технологических обоснований для наценок на звонки при поездках по России в разных тарифах (сегодня продаются тарифы, как с дешёвым внутресетевым роумингом/межгородом, так и с дорогим, или вовсе без специальных условий). ФАС предписал операторам:

За 10 дней до изменений в тарифах уведомить абонентов , что цена связи в домашнем регионе и поездках по России потеряет зависимость от выбранного тарифного плана;

что цена связи в домашнем регионе и поездках по России потеряет зависимость от выбранного тарифного плана; Через 2 недели отменить « необоснованную разницу цен», то есть , например , наценку за роуминг по России , которая есть в ряде тарифов.

Теперь за межгород/роуминг по России будут платить не те кто ими активно пользуется, а все российские абоненты одинаково и в равной мере. Через 2 недели цена роуминговых услуг должна стать одинаковой на разных тарифах. Изменения тарифных сеток охватят всю Россию, за исключением Крыма, он не выделяется отдельно в сообщении ФАС. Кроме того на полуострове «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл» де-юре не работают (а де-факто население Крыма пользуется SIM-картами приписаными к краснодарской сети МТС).