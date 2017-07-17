Яндекс.Маркет арендует склады, поместит на них товары подключённых продавцов и будет контролировать доставку. Об этом сообщил РБК со ссылкой на гендиректора «Маркета» Максима Гришакова (в далёком по меркам интернета прошлом — директора сети супермаркетов Spar). Со складов в России сейчас торгует, в том числе, главный конкурент «Маркета» — AliExpress в разделе «Молл». В апреле 2017 китайцы пообещали доставлять товары из «Молла» на следующий день после покупки (не по всей стране, но примерно для 25% населения России). «Маркет» начал инвестировать в партнерства с логистическими операторами и расширять присутствие в регионах — «за счет такого масштаба можно снижать цены», — предполагает глава «Маркета» — «Мы знаем, что если будем предлагать неэффективные цены, то к нам не придет никто. А если самые доступные цены, то к нам будут ходить как люди, так и другие компании, которые будут предлагать свои услуги через нас».

В сентябре 2016 года Яндекс.Маркет в 179 категориях начал отдавать приоритет предложениям, которые магазины публикуют по модели CPA (cost-per-action). Раньше платформа брала комиссию 4,5% за каждый переход на сайт магазина, сейчас – за совершенную покупку – от 2%. Гришаков подчеркивает, что за полгода на новую модель перешли 5 000 партнеров сервиса – 25% от всех магазинов на сервисе.

В январе 2014 года «Яндекс» вложил средства в агрегатор доставки MultiShip и купил его ПО, однако уже осенью того же года «Яндекс» расстался с основателями проекта. Спустя год, летом 2015 Яндекс.Маркет запустил собственный логистический сервис Яндекс.Доставка — магазин подключился тогда к Axiomus, Boxberry, «Стрижу», DPD и «Почте России».

Сейчас, в июле 2017 года, «Маркет» добавляет в собственные цепочки склады. Гришаков отметил, что его сервис должен выглядеть как традиционный гипермаркет, но в интернет-версии. «Я хочу, чтобы человек, придя к нам на платформу, мог быстро и удобно совершить онлайн-покупки широкого ассортимента продуктов, а в дальнейшем — и услуг», — планирует гендиректор Яндекс.Маркета. Сейчас идут переговоры с логистическими компаниями об аренде складов, где будут храниться востребованные товары. Гришаков признал, что крупные магазины меньше заинтересованы в переходе на новую модель, так как строят свои программы лояльности и им хочется, чтобы покупатель приходил только к ним.

«Amazon в Америке тоже не работает с самыми крупными ритейлерами, потому что последние пытаются что-то делать сами. Кроме того, в крупных магазинах цены могут быть выше, поэтому люди предпочитают более мелкие магазины. А мы со своей стороны будем гарантировать им доставку, логистику и так далее, например, — с помощью сервиса «Яндекс.Доставка». Плюс, сейчас мы начали инвестировать в партнерство с логистическими операторами и будем еще больше расширять присутствие в регионах. Таким образом, мы развиваем эту часть индустрии», - добавляет гендиректор сервиса.