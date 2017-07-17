Эксперты стратегического консалтинга в сфере интеллектуальной собственности Claims Игорь Невзоров и Антон Ендресяк запускают на «Роем!» цикл статей про то, как устроена защита интеллектуальной собственности в России и в мире, как компании используют ее, чтобы защитить свои интересы, бороться с конкурентами или даже изменить весь расклад на рынке в свою пользу. Задавайте вопросы в комментариях.

Сегодня в сознании многих «интеллектуальная собственность» — это скучная рутина, которую нужно защищать, потому что «так принято». Подобно оформлению шенгенской визы — чтобы поехать в Европу, или паспорту сделки — чтобы перевести доллары в другую страну.

Инвестор не даст денег, если не будет заявки на патент. Продукт не выпустить на рынок, если не будет товарного знака. Такие, порой ошибочные, суждения разделяются многими. Для них «у нас все в порядке с интеллектуальной собственностью» — лишь формальное условие ведения бизнеса. Наряду с тренингами по пожарной безопасности и аттестацией рабочих мест.

Такой взгляд ограничен.

В нем игнорируется активный потенциал интеллектуальных прав. Возможность преобразовать рынок под свой бизнес. Оказать влияние на сознание покупателей, изменив его в свою пользу.

В интеллектуальной собственности все почти как у Джона Р. Толкиена. Есть современные «тролли» — недобросовестные захватчики чужих товарных знаков и патентов, «кошмарящие» бизнес необоснованными исками.

Есть здесь «патентные хоббиты» — те, кто не верит либо не видит потенциала современной магии— защиты интеллектуальной собственности, предпочитая жить в собственном микромире, далеком от войн и потрясений больших народов. Для них защита интеллектуальных прав — это пустая трата ресурсов и сил. Бороться с нарушителями сложно, а часто невозможно. Незначительное изменение софта либо перерисованный логотип у конкурента освобождают его от ответственности. Судебная система неэффективна и в ней дорого и долго добиться решения в свою пользу. Так они считают.

В нашем цикле публикаций мы отвечает на распространенные вопросы об этом.

Можно ли обойтись в принципе без защиты интеллектуальной собственности и ничего не защищать?

Можно.

Современное законодательство построено таким образом, что предоставляет защиту любым оригинальным идеям и разработкам от копирования или мимикрии. Вне зависимости от каких-то дополнительных формальностей.

Если конкурент использует программный код уволившейся от разработчика команды либо выпускает продукт с похожими образами и идеями — такие действия могут быть признаны недобросовестной конкуренцией, прямо запрещенной международным и российским правом.

Разработчик вправе требовать пресечения недобросовестных действий, в том числе, без специально оформленных авторских прав, товарных знаков или патентов.

Тогда зачем тратить лишние деньги на какие-то дополнительные регистрации и патенты?

Далеко не во всех случаях недобросовестность конкурента очевидна. Он может выпускать продукты, которые лишь относительно похожи на продукт разработчика, но за счет использования сходных графических приемов вызывают у потребителя похожие ассоциации.

Вот несколько примеров, в том числе существующих в разных сегментах рынка. В них возможность одного производителя ссылаться на недобросовестность другого крайне ограничена.

Соответственно, невелик и шанс выиграть дело — запретить выпуск сходного продукта.

Получение патента, оформление авторских прав и регистрация товарных знаков делают защиту оригинальных идей более предсказуемой, а правовую позицию разработчика более сильной.

Дополнительные регистрации и патенты создают для разработчика больше вариантов давления на конкурента. Здесь как в компьютерной игре: вы можете попытаться пройти игру и убить дракона в финале без прокачки, рискуя только зря потратить время и нервы, а потом бросить все на полпути. Либо вы можете воспользоваться «прокачкой скиллов» и уверенно пройти игру за сутки.

А если я либертарианец , и считаю , что каждый вправе свободно использовать труд каждого , получается , что интеллектуальная собственность мне не нужна?

Интеллектуальная собственность — это не только инструмент противодействия конкуренту, паразитирующему на оригинальной идее, но также способ защиты бизнеса от претензий конкурента, который не является либертарианцем.

Корректно оформленные права на софт дают защиту от иска со стороны новой компании разработчиков, если та пожелает предъявить требование о прекращении использования программы.

Зарегистрированный товарный знак — пока он не отменен — действует как защитное поле вокруг бренда, позволяя противостоять искам и претензиям патентных троллей либо конкурентов со сходным товарным знаком.

Обладатель товарного знака «Жемчуг» обратился в суд с требованием прекратить производство зубной пасты «Любимый жемчуг», который также успел зарегистрировать соответствующий товарный знак. Несмотря на успех в первой инстанции, в итоге суды посчитали, что «до оспаривания регистрации товарного знака ответчика «Любимый жемчуг» ответчик имеет право указывать его на упаковке производимого товара». Тем самым продукт остался на рынке, а в иске обладателя знака «Жемчуг» было отказано.

Полученный патент опровергает возможность конкурента получить аналогичный и ограничить объем производства товара правообладателя.

Почему вы говорите , что интеллектуальная собственность — это современная магия?

Интеллектуальная собственность позволяет изменять мир.

Она тесно связана с идеями, заложенными в окружающие нас предметы. Защита собственной идеи позволяет пресечь идею конкурента и контролировать, а если нужно, то и уничтожить, все, в чем идея конкурента нашла свое воплощение.

Подобно толкиеновским волшебникам правообладатель обустраивает реальность вокруг себя таким образом, чтобы его идеи становились наиболее популярны и различимы среди потребителей.

Интеллектуальная собственность:

Преобразует внешний вид зданий и улиц. «Контрафактный дом»

В Австралии семейная пара решила построить себе новенький домик в элитном районе. Рабочие взяли для постройки будущей недвижимости планы другого домика, стоявшего неподалеку. Вероятно, им было неизвестно, что планы охраняются авторским правом.

Разгневанный хозяин здания-оригинала обратился с иском о перестройке «контрафактного дома» семейной пары, заявив в суде: «каждый раз, когда я прохожу мимо собственного дома, и вижу дом соседей, уникальность моего дома рушится прямо на моих глазах».

Суд встал на сторону хозяина и приказал семейной паре изменить элементы дома (например, круглые окна на стенах) либо полностью отказаться от ряда дизайнерских решений.

Лишает людей возможности двигаться определенным образом. «Запрещенные жесты».

Совсем скоро рок музыка может потерять свой главный символ — руку сложенную в «козу» или, как ее называют за рубежом, в «рога дьявола». А случиться это может потому, что Джен Симонс — солист группы Kiss — попытался зарегистрировать этот жест в качестве товарного знака. Симонс утверждает, что именно он первым «запустил этот жест в народ», а значит ему и должны принадлежать все права. Вне зависимости от того, откажется ли он в конечном итоге от заявки либо будет настаивать на регистрации — прецедент получил значительную известность и может стать причиной подачи другими подобных заявок на другие жесты. При этом, заявка Симонса уже сейчас не единственная. Жесты регистрируют многие знаменитости. Например, игрок хоккейного клуба «Тоттенхэм» подавал на регистрацию «жест победы».

Позволяет заморозить поставки товаров, перевозимых через границу. «Параллельный импорт».

Не так давно российская таможня перестала пускать в страну смартфоны из других стран. Казалось бы, что могло пойти не так, если он куплен у официального дилера, которому разрешил продажу сам производитель? Все, оказывается, не так просто. Интеллектуальная собственность может защищать любого, в данном случае — эксклюзивного продавца таких смартфонов в России. И действительно, почему же он должен терять свои прибыли, если производитель разрешил продажи в России только ему?

Прекращает существование образов, брендов и продуктов, существовавших десятилетия. «Крупская Аленка».

Кондитерская фабрика им. Крупской выпускала шоколад «Аленка» в советское время наряду с другими советскими кондитерскими фабриками, а затем возобновила производство уже в современной России. Конкурент — фабрика «Красный Октябрь» — предъявил требования о прекращении производства и взыскании компенсации в размере 205 миллионов рублей. После разбирательств в антимонопольном органе и судебных инстанциях, выпуск шоколада «Аленка» фабрикой им. Крупской был прекращен.

Создает в сознании людей новые ассоциации и манипулирует их сознанием. «Цвет Тиффани»

Бренд «Тиффани» защищен в России и мире посредством серии товарных знаков, включающих среди прочего особый бирюзовый цвет (Pantone 1837), а также коробочки бирюзовых оттенков. Контроль за отсутствием на рынке конкурентов в аналогичных цветах приводит к формированию четкой ассоциации в сознании потребителей конкретного цвета с рекламной кампанией и высоким качеством продукции под данным брендом. Как результат, цвет приобретает статус «супер-идентификатора» и особую популярность в глазах поклонников «Тиффани». «Тиффани» внимательно следит за конкурентами и имеет все необходимое для запрета появления сходных идей оформления товара на ювелирном рынке.

Но ведь это противоречит здравому смыслу — нельзя же монополизировать идею? И сделать так , чтобы никто не использовал конкретный цвет на конкретном продукте? Нельзя же ограничить свободу предпринимательства?

Интеллектуальная собственность — это законная форма монополии. Ее цель поощрить тех разработчиков, которые приносят в мир новые идеи и дать им возможность заработать на них.

Как раз противоположное противоречило бы здравому смыслу: когда любой мог бы бесплатно использовать идеи и мысли, на которые разработчик затратил месяцы и годы своей жизни, не говоря уже о деньгах. Современная интеллектуальная собственность позволяет защищать отдельные идеи и образы, свойственные конкретному продукту. Можно выделить оригинальную черту бренда — например, красную подошву обуви Louboutin. И сделать так, чтобы никто другой не мог продавать обувь с красной подошвой.

Такая же методика работает в отношении услуг. Когда компания защищает оригинальную черту своего бренда. Например, бренд Pony Express защитил зеленый цвет формы курьеров для услуг по доставке корреспонденции и товаров.

На настоящий момент многие известные бренды защищены с помощью цветовых товарных знаков, которые являются одной из наиболее прогрессивных и комплексных форм правовой охраны.

Предоставить монополию конкретной компании на определенный цвет для конкретного товара — вот смысл цветового товарного знака. В данном сегменте рынка будет существовать только один бренд с зарегистрированным либо похожим цветом.

А что делать , если все цвета будут зарегистрированы и они закончатся?

Цвета регистрируются в отношении определенных видов товаров либо услуг. Например, зеленый цвет уже зарегистрирован в отношении банковских услуг на имя «Сбербанка», и одновременно регистрируется для услуг связи на имя «Мегафон», а также чая — на имя компании «Орими».

Первый цвет принадлежит «Сбербанку», второй — «Мегафону», третий — «Орими»

Предположить, что все производители займут все цвета в отношении всех товаров, аналогично ситуации, когда компьютерная программа путем перебора ходов сможет сыграть все шахматные партии.

Намного вероятнее, что к моменту регистрации всех цветов на рынке — с учетом развития технологий — появятся совершенно другие идентификаторы, которые будут намного лучше, чем цвета, отличать товары одних производителей от других.

Динамические состояния, реакции и ощущения, трехмерные голографические образы, интерактивные интерфейсы, взаимодействующие с потребителям — вот те идентификаторы бренда, которые могут прийти в общество в относительно недалеком будущем. Фактически, став более яркими «маяками» бренда для потребителей, чем цвет сегодня.

Они также смогут быть защищены посредством интеллектуальной собственности. Возможно, совсем другой, новой. Интеллектуальной собственности будущего.

А есть ли в этом смысл , если конкурент может взять другой — похожий — пантон и его использовать?

Право интеллектуальной собственности устроено таким образом, что позволяет бороться не только с тождественными идеями конкурента, но с любыми переработками либо сходными идеями.

В ситуации с цветом использование конкурентом цвета, даже аналогичного основному (например, салатный цвет для банковской деятельности либо услуг связи), все равно предоставляет обладателю цветового товарного знака средства борьбы.

Товарный знак противодействует не только тождественному, но сходному до степени смешения цвету либо иному обозначению. С этой точки зрения любой цвет, который воспринимается потребителями «сходным» либо «потенциально сходным» с зарегистрированным, может быть запрещен к использованию в судебном либо административном порядке.

Все потребители разные и у всех разное цветовосприятие. Как же понять , что является критерием для вывода о сходстве?

Позиция российских судов обычно сводится к тому, что критерием сходства, достаточного для вывода о наличии нарушения, является цифра в районе 20 процентов. Если в среднем более 20% потребителей посчитали, что сходство имеет место — нарушение скорее всего произошло.

Фрагмент Постановления Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 г. № 3691/06

Количество потребителей, предполагающих сходство, устанавливается, как правило, в рамках социологических опросов, проводимых как вне суда, так и непосредственно в рамках судебного разбирательства.

Волшебство волшебством. Но нужна ли интеллектуальная собственность для чего-то еще , кроме как для защиты цветов?

Интеллектуальная собственность — это средство активного противодействия любым идеям, сходным с придуманной автором. Она пронизывает весь пространственный континиум и позволяет бороться с недобросовестными ситуациями.

Мы суммировали основные проблемные ситуации и вопросы и ответим на них в следующих публикациях: