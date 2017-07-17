Михаил Калашников расстался с Sports.ru и Tribuna Digital: «Все отлично, мы расстаемся друзьями и не до конца. Я планирую участвовать в жизни проекта и в любом случае продолжу быть его евангелистом. Так что можно и дальше жаловаться мне на проблемы в приложении Sports.ru и предлагать новые идеи, я свяжу вас с теми, кто может помочь». В Sports.ru Калашников проработал восемь с половиной лет.

Вместе с FunCubator Калашников, в должности Head of Product (ведущего специалиста по продуктам), намерен искать развлекательные проекты, которые можно масштабировать на американский рынок. FunCubator занимается посевными инвестициями, несколько подходящих проектов уже есть — формируется первый набор для акселерации.

FunCorp выпускает мобильные приложения: iFunny (по утверждению авторов входит в топ-10 американских «развлекательных продуктов»), FunCorn, АйДаПрикол (для русскоязычных пользователей).