Финансовая компания «Открытие холдинг» не смогла выкупить акции Qiwi по оферте на приобретение 24 млн 794 тыс. 253 обыкновенных акций класса B. После несостоявшейся сделки компания отказалась улучшать условия и продлевать ее. «Предложенная цена выкупа предлагала значительную премию к текущей рыночной стоимости акций, что учитывало нашу оценку будущего развития компании и роста ее акционерной стоимости», — процитировал «Коммерсант» заявление «Открытия» в ленте ТАСС. Холдинг был готов потратить до $694,2 млн для увеличения доли в Qiwi до 63,85%.

«Открытие» предложило выкупить до 63,85% Qiwi в июне 2017 года. Структуры «Открытия» стали совладельцами Qiwi в 2015 г., когда передали ей систему денежных переводов Contact и процессинговую систему «Рапида» в обмен примерено на 9,3% в капитале компании (к 2017 доля стала незначительно меньше и сейчас составляет 8,85%).

На фоне несостоявшейся сделки капитализация Qiwi на Nasdaq снизилась примерно на ~10%.