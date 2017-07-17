Qiwi подешевела на ~10%, «Открытие» не выкупило акций на 694,2 млн по оферте


Финансовая компания «Открытие холдинг» не смогла выкупить акции Qiwi по оферте на приобретение 24 млн 794 тыс. 253 обыкновенных акций класса B. После несостоявшейся сделки компания отказалась улучшать условия и продлевать ее. «Предложенная цена выкупа предлагала значительную премию к текущей рыночной стоимости акций, что учитывало нашу оценку будущего развития компании и роста ее акционерной стоимости», — процитировал «Коммерсант» заявление «Открытия» в ленте ТАСС. Холдинг был готов потратить до $694,2 млн для увеличения доли в Qiwi до 63,85%.

«Открытие» предложило выкупить до 63,85% Qiwi в июне 2017 года. Структуры «Открытия» стали совладельцами Qiwi в 2015 г., когда передали ей систему денежных переводов Contact и процессинговую систему «Рапида» в обмен примерено на 9,3% в капитале компании (к 2017 доля стала незначительно меньше и сейчас составляет 8,85%).

На фоне несостоявшейся сделки капитализация Qiwi на Nasdaq снизилась примерно на ~10%.

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    Никита Галкин

    Уважаемые брокеры, объясните пожалуйста дураку неведующему, почему после падения до минимума произошёл скачек до прежднего уровня, и уже после — нормализация?

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