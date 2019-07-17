Запущенные в прошлом году московские сервисы по аренде электросамокатов оказались нежизнеспособны: ни самокатов YouDrive Lite, ни самокатов «Делисамокат» на улицах Москвы, по информации читателей Roem.ru, сейчас нет. Техническая поддержка сервисов подтверждает отсутствие возможности воспользоваться сервисами, но не раскрывает причин этого и сроков возвращения самокатов на линию.

Предложение самокатов в сервисе Delisamokat.

Оранжевые точки — места парковок, зелёные точки (сами самокаты) — отсутствуют

Основной проблемой аренды самокатов оказалась невозможность обеспечивать быструю и дешёвую зарядку устройств, которая нужна им каждый час-два эксплуатации (в зависимости от модели). По сути на каждые несколько устройств нужен был оператор по сбору/замене аккумуляторов и зарядная станция для «отдыхающих» батарей. При этом, в отличие от каршерингового автомобиля, который может заправить сам пользователь, самокаты такой возможности самообслуживания были лишены.

Это сразу отразилось на цене аренды: если стоимость аренды каршерингового автомобиля за минуту составляет приблизительно 0,001% от стоимости авто, то ставки аренды на самокат были выше более чем на порядок — около 0,025% от стоимости устройства.

Кроме того, операторы самокатов ошибочно полагали, что ажиотажный спрос на старте свидетельствует о неудовлетворённом спросе на самокаты как на вид транспорта. На самом же деле это был неудовлетворённый спрос на тестирование нового гаджета: большая часть потребителей относилась к прогулке на самокате как к аттракциону и этот запрос был удовлетворён в течение нескольких месяцев. При этом услуги самокатов как транспорта сильно каннибализировались способностью людей ходить пешком без оплаты на сопоставимые расстояния и за сопоставимое время, что, скорее всего, и привело к прекращению деятельности прокатов.