Вице-премьер Максим Акимов после совещания у Дмитрия Медведева о переходе на новый формат документов, рассказал, что по плану отказа от бумажных удостоверений россиянам начнут в 2020-м году выдавать паспорта-карточки, вместо бумажной книжки. В 2022-м году эта практика будет распространена на всю Россию

В качестве замены нового вида паспорта можно будет использовать специальное приложение, дублирующее информацию из паспорта. Срок действия бумажных паспортов вообще планируется ограничить 2030-м годом.

Комментарий Roem.ru: компактность нового паспорта это неплохо, но больше мешает неспособность госорганов и других институтов обходиться без требования паспорта и фиксации его избыточных данных в своих базах при обращениях граждан.

Требование идентификации граждан именно при помощи предъявления именно паспорта создаёт куда больше неудобств чем приносит пользы в подавляющем большинстве случаев, например, при перемещении междугородными автобусами или поездами.