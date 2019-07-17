На проходящей в эти дни в Стокгольме встрече разработчиков Tor отдельная секция посвящена вопросам интеграции Tor и Firefox. Ключевые задачи сводятся к созданию дополнения, обеспечивающего работу через анонимную сеть Tor в штатном Firefox, а также к переносу разработанных для Tor Browser патчей в основной состав Firefox, сообщил OpenNET. Так как включение поддержки Tor в основой состав Firefox требует большой работы, решено начать с разработки внешнего дополнения.