Coursera выложила исследование Global Skill Index 2020, в котором у граждан России отличные позиции по владению навыками в области разработки и data-scientism — россияне достигают наилучших возможных показателей по владению навыками в этих группах получая 100% попугаев в данных областях знания.

Не настолько хороши, хотя и весьма высоки, показатели по ведению бизнеса (86% попугаев).

Стоит отметить, что на Coursera далеко не все курсы имеют русскоязычные варианты, поэтому в большой части в отношении россиян исследование базируется на выборке из тех, кто относительно неплохо владеет английским языком, что может существенно улучшать выборку, в отношении которой Coursera ведёт наблюдение.