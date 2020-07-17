15 июля далеко не с первой попытки в Россию пришёл пионер музыкального стриминга Spotify. По сравнению с местными лидерами ниши, у него обнаружился «демпинговый» бесплатный тариф -- с рекламой слушать музыку можно без ограничений. В Яндекс.Музыке и BOOM от ВКонтакте есть только платная подписка, в самом ВКонтакте музыку с рекламой можно либо в постоянно открытом приложении (в фоне -- 30 минут в сутки), либо с десктопа, где множество треков недоступны по требованию правообладателей.
У Spotify тоже есть некоторые ограничения для бесплатного прослушивания. Например, можно «промотать» не больше 6 песен за час, а включаются они только в случайном порядке. «90% прибыли мы получаем от продажи премиальных подписок и 10% от рекламы. Это соотношение разнится от страны к стране», пояснил «Коммерсанту» вице-президент Spotify по развитию новых рынков Густав Гилленхаммер.
Об очередной дате запуска в России Spotify стало известно примерно за неделю, и уже 13 июля ВКонтакте объявила, что переработала музыкальные рекомендации в мобильных приложениях. У них появилась собственная вкладка «Для Вас» с разделами «Сегодня», «Неделя» и «Музыканты для Вас». Анонсированы уведомления о предстоящих концертах любимых исполнителей.
В день запуска Spotify ВКонтакте объявила акцию «подписка на 3 месяца за 1 рубль», но только для новых пользователей музыкального сервиса. Впрочем, позже выяснилось, что это был не свежий анонс, а напоминание о коронакризисной акции
«Одноклассники» 15 июля тоже отметились сообщением об обновлении музыкальных рекомендаций. Базу треков, на которых обучается рекомендательная нейросеть, расширили в 5 раз, после чего в рекомендации стали чаще попадать редкие треки и менее популярные жанры. Появились плейлисты, состоящие из треков, похожих на заданный.
Яндекс музыкальными анонсами пока не отметился, но разместил по запросу «spotify» рекламу акции «Музыка на 3 месяца за 0 рублей», что на рубль выгоднее аналогичного предложения ВКонтакте. У Яндекс.Музыки 15 млн пользователей в месяц.
Глава Яндекс.Музыки рассказал, что в ней будет развиваться направление «разговорного аудиоконтента» -- в первую очередь подкастов, в том числе созданных эксклюзивно для «Музыки».
Сегодня мы также временно изменяем логотип: вместо ноты, которая олицетворяет музыку, на нем теперь изображен беспроводной наушник, объединяющий сразу все аудиоформаты. Это часть нашей кампании в поддержку подкастов. «Яндекс.Музыка» также развивает линейку эксклюзивных подкастов. Самые популярные среди них — антропологическое исследование «Истории русского секса», рассказы о жизни с ментальными особенностями «Одно расстройство» и первый подкаст для детей «Зубочистки».
Подкасты начали осваивать также известные блогеры, наиболее популярные у слушателей «Музыки»: подкаст «10 глупых вопросов» ютуб-проекта «Жиза», подкаст «KuJi» Тимура Каргинова и Андрея Коняева, а также подкаст «Самые честные новости» Артемия Лебедева.
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Рандомная последовательность треков и невозможность включить определённый трек в альбоме это — «без ограничений»? Да нет, тут оно работает про принципу «не хочешь платить — страдай».
Ну да, это подойдет только тем, у кого играет для фона и не принципиально что)
Использовал времени Sporify раньше. Не лучше Deezer и прочих. Сейчас специально скачал приложение. По факту подборка похожих осуществляется по исполнителю, эпохе, жанру, языку. Даже Last.fm это умел. Приложение очень простое. По сути сортировка плейлистов. Никаких аудионастроек. Из плюсов не глючит при загрузке треков в отличие от Яндекс Музыки. Особенно этим страдает веб-версия. Если шведы будут демпинговать и найдут партнеров среди топ-8 операторов РФ, то шансы есть. А так не вижу особых причин для бурного роста. На рынок вошли до кучи в Европе, наряду с соседней РБ и Украиной.
Есть бесплатный вариант
И это очень веская причина