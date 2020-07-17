15 июля далеко не с первой попытки в Россию пришёл пионер музыкального стриминга Spotify. По сравнению с местными лидерами ниши, у него обнаружился «демпинговый» бесплатный тариф -- с рекламой слушать музыку можно без ограничений. В Яндекс.Музыке и BOOM от ВКонтакте есть только платная подписка, в самом ВКонтакте музыку с рекламой можно либо в постоянно открытом приложении (в фоне -- 30 минут в сутки), либо с десктопа, где множество треков недоступны по требованию правообладателей.

У Spotify тоже есть некоторые ограничения для бесплатного прослушивания. Например, можно «промотать» не больше 6 песен за час, а включаются они только в случайном порядке. «90% прибыли мы получаем от продажи премиальных подписок и 10% от рекламы. Это соотношение разнится от страны к стране», пояснил «Коммерсанту» вице-президент Spotify по развитию новых рынков Густав Гилленхаммер.

Об очередной дате запуска в России Spotify стало известно примерно за неделю, и уже 13 июля ВКонтакте объявила, что переработала музыкальные рекомендации в мобильных приложениях. У них появилась собственная вкладка «Для Вас» с разделами «Сегодня», «Неделя» и «Музыканты для Вас». Анонсированы уведомления о предстоящих концертах любимых исполнителей.

В день запуска Spotify ВКонтакте объявила акцию «подписка на 3 месяца за 1 рубль», но только для новых пользователей музыкального сервиса. Впрочем, позже выяснилось, что это был не свежий анонс, а напоминание о коронакризисной акции

«Одноклассники» 15 июля тоже отметились сообщением об обновлении музыкальных рекомендаций. Базу треков, на которых обучается рекомендательная нейросеть, расширили в 5 раз, после чего в рекомендации стали чаще попадать редкие треки и менее популярные жанры. Появились плейлисты, состоящие из треков, похожих на заданный.

Яндекс музыкальными анонсами пока не отметился, но разместил по запросу «spotify» рекламу акции «Музыка на 3 месяца за 0 рублей», что на рубль выгоднее аналогичного предложения ВКонтакте. У Яндекс.Музыки 15 млн пользователей в месяц.

Глава Яндекс.Музыки рассказал, что в ней будет развиваться направление «разговорного аудиоконтента» -- в первую очередь подкастов, в том числе созданных эксклюзивно для «Музыки».