«Люди с галочкой» заметили, что у них мгновенно исчезают некоторые комментарии пользователей. В поддержке ВКонтакте подтвердили, что «для всех верифицированных страниц включён фильтр», его можно отключить запросом в поддержку. Самостоятельно отключить или настроить автомодерацию на личной странице нельзя.

Её можно настраивать в сообществах, где отдельно включаются «фильтр нецензурных выражений», на который владелец сообщества не может повлиять, и фильтр по ключевым словам, которые владелец может добавить.

Пользователи уже заметили, что комментарии не проверяются после редактирования, и плохие слова можно в них вставлять после публикации.

Официально ВКонтакте сегодня сообщила, что обучает «Клипы» распознавать неприличные жесты и автоматически закрывать черным прямоугольником.