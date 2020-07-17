«Люди с галочкой» заметили, что у них мгновенно исчезают некоторые комментарии пользователей. В поддержке ВКонтакте подтвердили, что «для всех верифицированных страниц включён фильтр», его можно отключить запросом в поддержку. Самостоятельно отключить или настроить автомодерацию на личной странице нельзя.
Её можно настраивать в сообществах, где отдельно включаются «фильтр нецензурных выражений», на который владелец сообщества не может повлиять, и фильтр по ключевым словам, которые владелец может добавить.
Пользователи уже заметили, что комментарии не проверяются после редактирования, и плохие слова можно в них вставлять после публикации.
Официально ВКонтакте сегодня сообщила, что обучает «Клипы» распознавать неприличные жесты и автоматически закрывать черным прямоугольником.
Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом.
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