Игорь Диденко вложился в проект Павла Дурова через хедж-фонд New Technology Fund инвесткомпании «Атон» с оценкой $1,33 за Gram. «Атон» вернет ему деньги с оценкой $0,28 за Gram. В результате Диденко и другие вкладчики New Technology Fund получат обратно чуть больше 21% инвестиций.

Почему «Атон» пришёл к такой оценке Gram, в компании не разъяснили. Но указали, что в инвестиционном меморандуме есть предупреждение, что вкладчик берет на себя рыночные риски, связанные с изменением стоимости ценной бумаги.

Непосредственно в Gram инвестировал фонд, поэтому обещанные к возврату Дуровыми 72% инвестиций полагаются ему.

Всего компания собрала в свой фонд, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, $22 млн. Инвесторы покупали не сами токены, а акции фонда — по $1000 за штуку. Минимальная сумма инвестиций составляла $100 000. Инвесторы в этот фонд не могут продавать свои акции в течение двух лет, а могут предъявить их к погашению в течение трех месяцев по окончании этого периода. Как указано в меморандуме фонда, стоимость чистых активов оценивается ежегодно. Последний раз управляющая компания оценивала активы на 31 декабря 2019 года, следует из данных Bloomberg. Стоимость акции тогда составила $996,2. После 31 декабря 2019 года Bloomberg котировок акций фонда не показывает.

Это не первый случай, когда участникам ICO TON удаётся вернуть меньше средств, чем они рассчитывали. Биржа Bitforex вернула покупателям по $0,01 за фьючерс на Gram, которые они приобретали по $0,5.

В начале июля стало известно, что российский Следственный комитет проверит на предмет мошенничества в особо крупном размере зарегистрированную в Британии компанию. Через неё пытались приобрести Gram на $12 млн несколько российских инвесторов. Они и подали заявление в СК после того, как компания вернула им чуть больше $10 млн, удержав $1,5 млн комиссии.