Официальный представитель DiDi в России компания "Юником" начала искать на "Авито" водителей такси. Казанские таксисты получают уведомления о том, что китайский такси-агрегатор начнёт работать в России в ближайшие недели, Казань станет первым городом. Предположительно, сервис запустится 10 августа.

На август у DiDi, пострадавшей от коронакризиса, запланирована глобальная кампания по завоеванию иностранных рынков, в том числе выход в 20 городов Австралии. Там таксистов заманивают нулевыми комиссиями до 6 сентября, если они зарегистрируются до 10 августа. Если после 10 августа -- комиссия будет составлять 5%.

В Яндекс.Такси в Москве комиссия на большинстве тарифов -- 18%, в «Комфорте+» и Business — 20,47%, плюс "плата за ПО" с каждого заказа. У "Ситимобил" -- 16% плюс 4% комиссии таксопарка. Об условиях DiDi для российских водителей пока мало что известно: на "Авито" им предлагают "гарантированный доход от 7 тыс. рублей" с ежедневными выплатами, бонусы и доплаты без комиссий, самостоятельный выбор заказов.

Источники рассказали РБК, что "DiDi рассматривает возможность запуска в сентябре-декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге".

В июле DiDi начала тестировать в Шанхае роботакси. Там же запустился WeRide -- "полностью беспилотные" такси, в которых не будет сидеть человек на случай необходимости решать вручную проблемы, машины будут контролировать удалённо из центра управления.