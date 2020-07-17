Максим Кононенко, российский блогер, нашёл статью, в которой утверждается, что ещё в 2017-м году Маша Дрокова была пиарщицей Джеффри Эпштейна. В частности, в его интересах она связывалась с научным обозревателем американского журнала ScienceMag Джеффри Мервисом:

In August 2017, I received an email from publicist Masha Drokova asking whether I wanted to interview her client, Jeffrey Epstein.

Впоследствии Джеффри Эпштейна обвинили в сутенёрстве. Он был знаком с политическим истеблишментом США, вплоть до президентов, включая Дональда Трампа. Эпштейн, по официальной версии, ушёл из жизни добровольно в своей одиночной камере. Поскольку видеозаписей происшествия не сохранилось, это породило ряд конспирологических теорий о его смерти.

Маша Дрокова до переезда в США была комиссаром движения наших, пиарщицей российских IT-компаний Runa Capital и Acronis. Сейчас живёт в Сан-Франциско, управляет фондом Day One Ventures