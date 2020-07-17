В тюрьме «Матросская тишина» 16-го июля 20-го года прошли задержания сотрудников исправительного учреждения, которые регулярно за взятки проносили заключённым сотовые телефоны и SIM-карты, что позволило организовать на территории тюрьмы колл-центр из заключённых занимающихся телефонным мошенничеством.

Выручка колл-центра позволила выдать сотрудникам «Матросской тишины» в виде вознаграждения более 5 миллионов рублей, на сам колл-центр ушло ещё 7 миллионов.

По информации Rf-smi.ru рейд на колл-центр пролоббировал «Сбербанк», который в силу своего размера, несёт наибольшие издержки из-за деятельности подобных «предприятий».