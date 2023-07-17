Минцифры до 1 сентября: приостановит выдачу новых грантов на новые разработки в сфере ИТ

проведёт независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (основного оператора грантов)

обновит состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок

проведёт аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 гг. и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100% чистоте

оптимизирует процессы принятия решений о выдаче грантов для полного исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности всех этапов запуска и реализации таких проектов

Комиссия во главе с Максутом Шадаевым проверит обоснованность отказов в грантах, рассмотрит жалобы и предложения. Сообщение об этом на официальном сайте министерства появилось через несколько дней после помещения под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина, курировавшего, помимо прочего, гранты IT-компаниям.

Также под домашнй арест поместили гендиректора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова по делу о даче взятки замглаве Минцифры. Три с половиной миллиона рублей он передал Паршину в ресторане в центре Москвы. До этого компания Моносова уже занималась разработкой софта для госсектора. В 2021 году владельцем 50,1% в ней стал Ростелеком. 25 октября 2021 года RT купил контрольную долю за сумму, "не превышающую 1,65 млрд рублей".

Группа БФТ - российская IT-компания, разработчик программного обеспечения и проектных решений для государственного сектора и бизнеса. Компания является одним из ведущих игроков в области цифровизации государственного управления, продукты которой используют 80 регионов России. Среди продуктов компании программные решения в ключевых сферах госуправления - таких, как финансы и закупки, управление имуществом и активами, оказание госуслуг (автоматизация деятельности МФЦ), социальная сфера и занятость. Помимо этого, решения БФТ также включают спектр программных продуктов для коммерческих организаций и консалтинговые услуги. Выручка группы БФТ в 2020 году составила 3,4 млрд рублей. "Приобретение БФТ - стратегическая сделка, которая обогатит продуктовую линейку экосистемы цифровых государственных продуктов и позволит "Ростелекому" масштабировать бизнес кластера "Государственные цифровые услуги и сервисы" в новые сегменты госуправления, а также обеспечит возможность реализовывать национальные проекты практически любой сложности в этой области. Благодаря сделке мы решим задачу по консолидации компетенций в сфере заказной разработки цифровых решений и созданию цифровых продуктов для государственного и муниципального управления", - прокомментировал сделку через пресс-службу президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

31 мая Паршин рассказывал о мерах по развитию венчурного рынка.

По его словам, действующий механизм грантовой поддержки должен применяться в исключительных случаях, когда государство понимает необходимость того или иного решения, но в то же время осознает, что рынка этих решений сейчас нет и его создание не окупится, если разработчики будут его делать только за собственный счет.

Максут Шадаев также говорил о том, что на российском рынке разработки венчур должен заменить гранты.