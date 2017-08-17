Международный венчурный фонд Grishin Robotics, который принадлежит председателю совета директоров Mail.ru Group Дмитрию Гришину, вложил вместе с партнёрами $45 млн в сингапурский прокат велосипедов Obike во втором раунде инвестиций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя фонда.

В пуле инвесторов, кроме компании Гришина, — также крупная транспортная платформа. Какую долю партнеры получили в стартапе, неизвестно, однако источник отметил, что это одна из крупнейших сделок в Южной Азии.

Полученные средства направят на международную экспансию. Стартап хотят вывести на рынок 10 стран — в том числе, на рынок Австралии, Малайзии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

В начале этого месяца появилась новость, что Grishin Robotics и китайская компания Alibaba инвестировали $9 млн в сеть аренды «умных» велосипедов Gobee.bike в Гонконге. Венчурный фонд стал ведущим инвестором раунда. Размеры полученных долей компании снова не раскрыли. Также Grishin Robotics инвестировал в велопрокат Spin в Сиэтле и Южном Сан-Франциско.