Американский фонд WCM Investment Management собрал 4,5% акций Yandex, головной структуры российского «Яндекса». WCM Investment Management базируется в Калифорнии и специализируется на активах с каптализацией от $80 млн до $1,5 млрд в основном в быстро растущих секторах экономики, в том числе в ИТ.

Такого рода инвестфонды вкладывают средства в сотни компаний по всему миру, ориентируясь в первую очередь на формальные показатели, например «10% портфеля фонда должны составлять компании из Европы со средним темпом роста капитализации 5% в год из негосударственного сектора», то есть действия подобных фондов продиктованы в первую очередь рыночными трендами, а не достижениями конкретной компании.

В последнее время крупные американские инвестфонды чаще скидывали пакеты в компаниях из России. Например в марте этого года ивестфонды Capital Group и Janus Capital в полтора раза уменьшили свою долю в Yandex. На начало 2014 года семейство фондов собрало 4,5% акций Yandex, к началу 2015 года данная доля выросла до 9,5%. В начале 2016 года американский фонд Oppenheimer, владевший 11% акций Yandex, полностью вышел из капитала компании.

С весны этого года акции Yandex выросли примерно на треть. В начале апреля они торговались около $21 за акцию, сейчас цена составляет $30,9. За один торговый день, пришедшийся на 13 июля 2017 года, капитализация «Яндекса» выросла с $8,845 млрд. до 10,2 млрд. Тогда Яндекс.Такси объявили, что они получили контроль над бизнесом Uber в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. 59,3% в объединённой компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам самой компании.