Google купил белорусский стартап AIMatter, который разработал нейросетевое мобильное приложение Fabby для изменения фона изображений, у бывшего вице-президента Mail.ru Group Юрия Гурского и бывшего руководителя бизнес-подразделения «Карты» Mail.ru Group Юрия Мельничека. Об этом сообщается на сайте компании. Сумма и детали состоявшейся сделки не разглашаются. Как пишет TechCrunch, сделку начали обсуждать еще в мае. Возможно, большинство сотрудников AIMatter перейдут в Google.

В интервью для издания tut.by глава компании Андрей Кулик подчеркнул, что в будущем сумма сделки не будет оглашаться, однако они «глубоко удовлетворены условиями сделки и тем, как она протекала». Мельничек отметил, что речь точно — о покупке компании («acquisition»), а не о приобретении сотрудников («acqui-hiring»). «AIMatter присоединяется к Google, что позволит сделать намного больше в области нейронных сетей на мобильных телефонах», — добавил он.

Насколько я знаю, это первый случай, когда IT-компания уровня Google покупает компанию из Белоруссии, а не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции, — также сказал Мельничек.

Также неизвестным остается то, как именно Google будет использовать системы AIMatter. Гурский отметил, что для них Fabby — «приложение-витрина разработанных технологий». У корпорации, по его словам, есть «более серьезные потенциальные применения — например, в видео-мессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах».