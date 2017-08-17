Запущенный в 2011 году онлайн-кинотеатр Okko впервые вышел на операционную прибыль. Выручка за первое полугодие 2017 года составила 536 млн рублей — на 59% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом «Роем!» сообщили представители компании. По итогам прошлого года выручка кинотеатра составила 775 млн руб. Объявляя финансовые результаты, Okko также отметил, что количество уникальных платящих пользователей в месяц выросло на 65%, достигнув 125 000 человек.

В течение первого полугодия компания обновила мобильные приложения, приложения сервиса для Smart TV и PlayStation, а также перезапустила сайт. В прошлом году они внедрили несколько тематических подписок, благодаря чему по итогам года компания получила стабильный рост доходов. К концу 2017 года в Okko ожидали увеличение доли подписок в выручке кинотеатра до 25%.

Гендиректор Иван Гродецкий подчеркнул, что с каждым годом количество платящих пользователей увеличивается. «Okko сейчас активно развивает подписные продукты, которые предлагают большое количество контента по цене от 99 рублей в месяц», — добавил он.

Год назад, в августе 2016 «Ведомости» зафиксировали, что поддержанное инвестициями «онлайн-кино» выросло, но никто не доказал, что оно стало «бизнесом». Этот вывод базировался, в частности, на категорическом отказе всех популярных кинотеатров раскрывать свои финансовые показатели. Однако уже через полгода ситуация изменилась — в частности, Okko впервые раскрыл финрезы, после того, как конкуренты тоже раскрыли их впервые. Хорошо закончили 2016 год и показали цифры тогда ivi.ru, Megogo, а проект Tvzavr уже по итогам 2016 года впервые за 7 лет вышел на прибыль.