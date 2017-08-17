Магазин Ozon сообщил «Роем!», что у него закончились экземпляры книги «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла, которую упомянул в популярном видеоролике рэпер Oxxxymiron.

В день батла выкупили весь имеющийся ассортимент — несколько десятков штук. До этого книга продавалась мало. Сейчас у нас десятки предзаказов, ждем новую поставку на следующей неделе, — сказали в компании.

Книга Кэмпбелла — исследование мифологии на основе психоанализа, приобретшее относительную популярность в непрофессиональных кругах после того, как его упомянул Джордж Лукас, назвавший книгу источником вдохновения при создании «Звездных войн».

Книгу упомянул в ходе рэп-батла рэпер Oxxxymiron. Видеозапись «Oxxxymiron против Гнойного» на YouTube в начале этой недели набрала рекордные для своей категории (в мировом масштабе) — 10 млн просмотров, на момент публикации их уже более 15.