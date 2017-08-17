Магазин Ozon сообщил «Роем!», что у него закончились экземпляры книги «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла, которую упомянул в популярном видеоролике рэпер Oxxxymiron.
В день батла выкупили весь имеющийся ассортимент — несколько десятков штук. До этого книга продавалась мало. Сейчас у нас десятки предзаказов, ждем новую поставку на следующей неделе, — сказали в компании.
Книга Кэмпбелла — исследование мифологии на основе психоанализа, приобретшее относительную популярность в непрофессиональных кругах после того, как его упомянул Джордж Лукас, назвавший книгу источником вдохновения при создании «Звездных войн».
Книгу упомянул в ходе рэп-батла рэпер Oxxxymiron. Видеозапись «Oxxxymiron против Гнойного» на YouTube в начале этой недели набрала рекордные для своей категории (в мировом масштабе) — 10 млн просмотров, на момент публикации их уже более 15.
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Я на цветном бульваре однажды урну увидел
Надпись на ней была Кафка 3
Я шёл и долго думал о своей дремучести: что Кафку я не одолел, про Кафку — 2 даже не слышал, а для кого-то Кафка — 3 настолько простой и бытовой предмет обсуждения, что он из них даже выплескивается на улицу в виде надписей на урнах.
Лишь проходя через час назад и увидев на другом боку урны надпись «сила», тогда я понял, что надпись целиком читается как «Кафказ — сила»
В общем, успехов читателям Кэмпбелла
Пользуясь случаем, замечу, что Лукас — не нужен. Книжку упоминал кто-то из интернет молодо-классиков, прямо буквально, в своей, соответственно книжке, которую тоже все читали. По-моему — Амзин.