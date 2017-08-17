17 августа умер Андрей Чернов, который создал кодировку KOI8-R для кириллицы в начале 1990-ых годов. Об этом сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в Facebook. Знакомые Чернова рассказали, что последние годы он тяжело болел и почти не выходил из дома.
Андрей Чернов сотрудничал с первым российским интернет-провайдером «Демос», принимал участие в запуске первого интернет-канала между Россией и Западом, а также — в создании сети «Релком» и большом количестве других проектов.
Умер Андрей Чернов, он же ache. Знакомством и дружбой с которым я очень гордился. Которого считал Инженером с большой буквы.
Человек, благодаря одному из которых появился Рунет, кодировка KOI8-R и немало поспособствовавший развитию FreeBSD как операционной системы. Реально титан, каких мало. Без малейшего преувеличения.
В последние годы он тяжело болел и почти не выходил из дома, общались по джабберу больше. Несмотря на болезни, не терял присутствия духа и вообще был молодец. И теперь его больше с нами нет. От чего скончался неизвестно пока, просто нашли мёртвым у него дома.
Надеюсь, я когда-нибудь стану хотя бы наполовину крутым каким был ты. И это будет хорошей памятью о тебе.
Если кому он был небезразличен — прощание с ним будет в субботу, в 14 часов. Где, я пока не знаю, но апдейтну пост, как будет информация.
Upd:
Носовихинское шоссе, ул Окольная, владение 2. Крематорий Гор Брус, так написали, в 14
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Я может чего-то не понимаю, набить табличку с кодировкой — это какой-то особенный труд? Типа как придумать новый язык программирования, написать ОСь или СУБД? Просто первый раз слышу его имя.
Как показал Ваш пост, даже набрать в поиске 4 символа не всем дано…
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%98−8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Это, Владимир, просто ленивые фейсбук-журналисты копипастят контент друг у дружки, не особо вникая. А такие же расслабленные читатели не спешат со своими собственными «рисечами».
Довольно много изобретений, начиная, например, с колеса, по прошествии лет кажутся ерундой для школьника. Да вот взять все эти Демосы-Релкомы. Сегодня любая домашняя сеть фору даст по технологической сложности. Но тогда даже этот несчастный e1 (или что там было) поднять сложно было, поверьте.
Вы ОС хотите? Ну так Андрей десятки (!) лет до конца занимался разработкой FreeBSD. Это не говоря про то, что он был первым русскоязычным core team member, когда такой орган в проекте появился в начале двухтысячных.
Андрей реально относился к отцам-основателям и далеко не только кодировкой известен. Один кейс с «голубым салом» чего стоит. Но это вы сами погуглите.