Умер Андрей Чернов, он же ache. Знакомством и дружбой с которым я очень гордился. Которого считал Инженером с большой буквы.

Человек, благодаря одному из которых появился Рунет, кодировка KOI8-R и немало поспособствовавший развитию FreeBSD как операционной системы. Реально титан, каких мало. Без малейшего преувеличения.

В последние годы он тяжело болел и почти не выходил из дома, общались по джабберу больше. Несмотря на болезни, не терял присутствия духа и вообще был молодец. И теперь его больше с нами нет. От чего скончался неизвестно пока, просто нашли мёртвым у него дома.

Надеюсь, я когда-нибудь стану хотя бы наполовину крутым каким был ты. И это будет хорошей памятью о тебе.

Если кому он был небезразличен — прощание с ним будет в субботу, в 14 часов. Где, я пока не знаю, но апдейтну пост, как будет информация.

Upd:

Носовихинское шоссе, ул Окольная, владение 2. Крематорий Гор Брус, так написали, в 14