Бывший менеджер Google Дэвид Талбот стал руководителем сервиса Яндекс.Переводчик. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании. После ухода Алексея Байтина с этого поста в январе должность была вакантной.

Талбот будет работать в команде Михаила Биленко, главы управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса». Сам Биленко пришел в «Яндекс» из компании Microsoft в феврале этого года. Новый руководитель сервиса будет заниматься внедрением технологий машинного обучения, среди которых — перевод на основе нейронных сетей.

В лондонском офисе Google Талбот руководил группой разработки технологий генерации естественного языка. Всего он проработал в компании примерно 9 лет, из них 2 года — в российском офисе. Также Талбот преподавал в Школе анализа данных «Яндекса».