Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости» написал в своем блоге в Livejournal о новом механизме размещения рекламы в мобильном поиске «Яндекса». В мобильной версии поиска «Яндекса» появится новая функция для ускорения загрузки страниц сторонних сайтов. По технологии «Турбо» поисковик будет показывать содержание ресурсов без обращения к ним. При этом «Яндекс» заменяет рекламу, размещенную на сайте своей собственной.

Реклама, размещенная рекламодателем на новостном сайте не забирается, но не то чтобы читатель остается без рекламы ради его удобства — ему вместо этого показывают рекламные системы «Яндекса», которые приносят площадкам, особенно качественным, ничтожные деньги. Если же площадка отказывается от формирования Турбо-страниц, то ее понижают в поисковой выдаче. Якобы ради быстропользования, ради читателя. Хотя, разумеется, все — для продвижения собственной рекламной технологии, — пишет медиаменеджер.

Далее Кудрявцев переходит в выводам относительно эффективности управления «Яндксом» в целом.

Отбирая у независимых медиа источники возможного дохода, вы тем самым автоматически поддерживаете и продвигаете медиа зависимые, за рекламу не сражающиеся. Хотите быть агрегатором коммерчески неэффективных ангажированных копипастеров? Будете.

Отдельно стыдно и смешно, что принимая такое эпохальное для индустрии решение, руководство компании не встретилось с крупными и разными игроками, не посоветовалось.

Мои расхождения с советской властью не стилистические. Они сущностные. Мне одинаково неприятны засаленые воротники костюмов с барсетками и вот этот пригламуренный хипстерский совок, в который превратилась некогда прекрасная компания.

Все ваши биржевые взлеты и падения, все ваши Грефы и Такси, все эти митинги, коворкинги, воркшопы и бургеры, офисы красного кирпича, не стоят и не заменяют ни ценностей, ни радостей от возможности сделать правильно. Как жалко, что после смерти Ильи Сегаловича, вам никто не может этого объяснить, — написал Кудрявцев.