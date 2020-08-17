Возглавлявший сервис «Аура» Герман Царёв огорчил её пользователей сообщением, что проект был экспериментом с целью «в минимальные сроки получить стат значимые данные». «Аура» закрывается, пользователям дадут возможность сохранить тексты своих постов и комментариев.
Основной фокус и гипотеза на первые полгода состояли в том, чтобы попробовать быстро расти виральными механиками, поэкспериментировать с привлечением платного трафика и с retention при наличии отдельного мобильного приложения.
За 5 месяцев мы выросли на 70% с 50 тыс зарегистрированных пользователей в марте 2020 до 85 тыс пользователей в августе 2020.
Половина новых пользователей пришли через виральные механики.
Другая половина новых пользователей пришли через эксперименты с платным трафиком. Успели протестировать Я.Директ, FB, Inst, YouTube, TikTok и выход в топ по ключевым словам AppStore.
Для тех, кому интересно — аудиторные метрики:
MAU: 8 000
DAU: 1 500
MAU/Total: 10,6%
DAU/MAU: 18,8%
Среднее время в день: 35 мин
Среднее количество сессий в день: 8,3
Life time, дней: 95
Свайпов постов в месяц: 1,8 млн
Комментариев в месяц: 150 тыс
Сообщений в месяц: 30 тыс
Постов в месяц: 15 тыс
Внутри Яндекса «Аура» появилась в марте 2019 года. Весной 2020 года её выделили в отдельное юрлицо, где Яндексу принадлежали 49% компании. Теперь он продаст эту долю руководителю проекта Герману Царёву, у которого сейчас 48%. О закрытии «Ауры» пользователи узнали из внезапно поступивших пуш-сообщений с этой новостью, администрация прокомментировала их позже.
Кроме того, Яндекс закрыл за невостребованностью сервис поиска людей в социальных сетях -- об этом компания не объявляла, его отсутствие заметили пользователи.
Добавить 5 комментариев
1. есть два стула: на одном ты провалил проект, на другом ты очень хитёр и переиграл подопытных букашек из рунета заставив обманом участвовать в эксперименте.
2. челики настолько оторвались от реальности и наслаждаются правом сильного, что уже открыто хвастаются SCAM-схемами. или кроме работников яндекса там никого не было?
Аудиторные показатели просто убийственные. Неудивительно, что Яндекс от него быстро избавился.
Отличная идея — рассказать всем, как ловко они нае@&ли пользователей! У меня повысился интерес к сервисам яндекса.
Скопировать тик ток не удалось Аминь.
Да господа … это вам не шинглами мерить схожеть текстов.
>Скопировать тик ток не удалось Аминь.
копия тиктока это Вк.Клипы, а Аура вроде была копией какого то мобильного дейтинг-аппа. но это не точно.