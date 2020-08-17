Возглавлявший сервис «Аура» Герман Царёв огорчил её пользователей сообщением, что проект был экспериментом с целью «в минимальные сроки получить стат значимые данные». «Аура» закрывается, пользователям дадут возможность сохранить тексты своих постов и комментариев.

Основной фокус и гипотеза на первые полгода состояли в том, чтобы попробовать быстро расти виральными механиками, поэкспериментировать с привлечением платного трафика и с retention при наличии отдельного мобильного приложения.

За 5 месяцев мы выросли на 70% с 50 тыс зарегистрированных пользователей в марте 2020 до 85 тыс пользователей в августе 2020.

Половина новых пользователей пришли через виральные механики.

Другая половина новых пользователей пришли через эксперименты с платным трафиком. Успели протестировать Я.Директ, FB, Inst, YouTube, TikTok и выход в топ по ключевым словам AppStore.

Для тех, кому интересно — аудиторные метрики:

MAU: 8 000

DAU: 1 500

MAU/Total: 10,6%

DAU/MAU: 18,8%

Среднее время в день: 35 мин

Среднее количество сессий в день: 8,3

Life time, дней: 95

Свайпов постов в месяц: 1,8 млн

Комментариев в месяц: 150 тыс

Сообщений в месяц: 30 тыс

Постов в месяц: 15 тыс