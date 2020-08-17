Команда мессенджера запустила канал «Telegram Беларусь» и создала в нём опрос с целью выяснить, за кого жители страны голосовали на выборах президента. Выбрать любой ответ, кроме «Я не из Беларуси», могут только пользователи с белорусской сим-картой. Кроме того, интерфейс мессенджера стал доступен на белорусском языке.
У канала на момент публикации 55 776 подписчиков. Треть участников опроса оказалась не из Беларуси, больше половины заявили, что голосовали за Тихановскую, 3% за Лукашенко, 4% против всех.
17 августа около полудня посвященные протестам каналы сообщили о временном отключении интернета в стране. У ТГ-канала Nexta Live аудитория за выходные удвоилась и составляет больше 2 млн подписчиков.
Команда Telegram в пятницу сообщила, что мессенджеру исполнилось 7 лет и в нем появились в альфа-версии видеозвонки. Групповые видеозвонки обещаются «в ближайшие месяцы». Кроме того, «в этом году» должна появиться возможность делиться экраном с другими пользователями (screen sharing).
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>Команда мессенджера запустила канал «Telegram Беларусь» и создала в нём опрос с целью выяснить, за кого жители страны голосовали на выборах президента
>больше половины заявили, что голосовали за Тихановскую
напомнило старую шутку: по результатам опроса «Пользуетесь ли вы интернетом?» проведённого в интернете, 100% ответили «Да».
Зачем батька нарисовал себе 80%?
Решил путинские 76,69% переплюнуть?
Зазнался старик, теперь придется платить суверенитетом Белоруссии, целовать руку Путину и каяться, много каяться.
>76,69%
вы в голове держите эти полезные данные или загуглили?
Гм, а почему рисовал? Сколько там протестует? Несколько десятков тысяч ?
Сколько в выборах участвовало? Несколько миллионов? Какой же из этого итог ?
>вы в голове держите эти полезные данные или загуглили?
Чего только в голове у меня нет, но всегда перепроверяю через яндекс.
>Гм, а почему рисовал?
Потому, что иначе нет смысла делать было это недоразумение, которое батька выборами называет.
и т. д.
Такое позорище, только, чтобы нарисовать, иначе бы как Путин поставил всюду камеры, пригласил бы международных наблюдателей, не изображал бы цирк с 40% досрочно проголосовавшими
Надо ставить вопрос иначе, что заставило бы Лукашенко, у которого руки по локоть в крови, в созданных условиях не рисовать? Рисуй не хочу.
Не был подписан на канал, но тоже поставил галочку «Я не из Беларуси». 31% иностранных подписчиков — многовато для политического канала, ориентированного на одну страну. Понимаю, что помимо журналистов, многие белорусы следят за страной, будучи за границей. Очень хороший симптом для успешной власти, раз налогоплательщики разбежались.
P. S. Видеозвонки так и не появились на Android/iOS. Скорей всего дело в старых версиях прошивок. Telegram снова получил хороший PR на фоне протестов (помните Иран?) и подрос за счёт вполне лояльной аудитории.
>батька нарисовал себе 80%
>почему нарисовал?
>Потому, что иначе нет смысла делать было это
так снимает диалоги Тарантино (с)
В политике не важны намерения, важны потенциалы.
Потенциал нарисовать был? Был!
Батька (как и Путин) это большая команда людей с разными интересами, с разными планами на жизнь, с разными договоренностями с различными политическими силами.
Когда Путин ставил камеры на участках, он ведь не только хотел успокоить рассерженных горожан филькиными выборами в думу, он также хотел сделать все, чтобы кто-то из его команды (в большом смысле этого слова) не оказал ему медвежью услугу, дорисовав что-то без меры, украв у него таким образом реальную победу.
Вообще прикольно — сколько молодёжи хочет разрыва производственных цепочек с Россией и ездить в Польшу собирать клубнику…
Они не хотят разрыва с Россией, как и хохлы не хотели. Они не хотят свое право выбора менять на жрачку.
Да, они не ставят колбасу на первое место, колбасно-перестроечному поколению их не понять, классический конфликт отцов и детей.
К чему вам это свобода? Она лишь мешает есть! (с)
Почему у вас претензия лишь к молодежи? Почему нет претензий к элите, которая не способна менять говорящие головы без потери контроля над ситуацией, как это успешно делают на западе?
Чтобы попробовать оценить насколько опрос соотносится с реальностью, можно вспомнить опрос 2011 года, который Дуров проводил в РФ
https://vk.com/wall1_45420
Думаю, обычный телефонный обзвон показал бы 95% — за Батьку, 5% скинут трубку, значит, скачут и ноют где-то на площади.
«Алёша Муромец
напомнило старую шутку: по результатам опроса «Пользуетесь ли вы интернетом?» проведённого в интернете, 100% ответили «Да».»
Да, это шутка. Потому что в реальном опросе не менее 20% проголосовали бы за вариант: «Нет, не знаю, что такое Интернет, сижу в Карелии, собираю морошку, кормлю комаров, пишу с перфокарты, периодически подкидывая её в воздух».
«Андрей К
Вообще прикольно — сколько молодёжи хочет разрыва производственных цепочек с Россией и ездить в Польшу собирать клубнику…»
Я думаю существенно меньше людей этого хочет, чем присосаться к тендерным контрактам и подворовывать подгребая, в этом и проблема текущего менталитета у метрохипстоты. И лучше разрыв отношений, чем продажность будет и дальше захватывать мир. Я вообще смотрю на Белоруссию как на страну розовых поней и желаю процветания. А Снежная Нигерия больше похожа на страну розовых пней — пней всех в крови и кешках животных и остатках китайских машин массового воровства лесов, чтобы снежно-нигерийские мужские недоособи могли побежать себе купить автошрота побыстрее и любой ценой.
«Денис Демидов
Зазнался старик, теперь придется платить суверенитетом Белоруссии,».
Цитата с главной Яндекса с пары дней назад: »
Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником
Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.»
Это очень мощный успех и мощный суверенитет. Хотя я не уверена, что слово ППц пишется с использованием букв «у, с, п, е, х», но ладно. Что характерно, вряд ли Белоруссия является «чистым должником», люди умудряются хоть как-то крутиться и пусть и выращивают небольших, но креветок в Белорусском море, но зато усатых и своих. А не распродают Беловежскую Пущу неширокоглазой и звёздно-полосатой саранче.