Команда мессенджера запустила канал «Telegram Беларусь» и создала в нём опрос с целью выяснить, за кого жители страны голосовали на выборах президента. Выбрать любой ответ, кроме «Я не из Беларуси», могут только пользователи с белорусской сим-картой. Кроме того, интерфейс мессенджера стал доступен на белорусском языке.

У канала на момент публикации 55 776 подписчиков. Треть участников опроса оказалась не из Беларуси, больше половины заявили, что голосовали за Тихановскую, 3% за Лукашенко, 4% против всех.

17 августа около полудня посвященные протестам каналы сообщили о временном отключении интернета в стране. У ТГ-канала Nexta Live аудитория за выходные удвоилась и составляет больше 2 млн подписчиков.

Команда Telegram в пятницу сообщила, что мессенджеру исполнилось 7 лет и в нем появились в альфа-версии видеозвонки. Групповые видеозвонки обещаются «в ближайшие месяцы». Кроме того, «в этом году» должна появиться возможность делиться экраном с другими пользователями (screen sharing).