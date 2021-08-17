У ведущего российского маркетплейса появилась двухпроцентная комиссия при оплате заказа с помощью «иностранных платёжных систем», то есть, всех, кроме карт «Мир» и сервиса SberPay. Несмотря на то, что комиссия прибавляется к стоимости товара при оплате «иностранными системами», а не отнимается от неё при оплате отечественными, компания преподнесла новинку прессе как возможность «экономить на комиссиях».

«Благодаря появлению нового функционала формирование цены на товар стало еще более прозрачным для покупателей: в ней учтены не только действующие промо-акции и персональные скидки по программе лояльности, но и комиссии платежных систем. Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках», — заявила пресс-служба Wildberries.

В прошлом году стало известно, что компания покупает банк и собирается предлагать пользователям собственные финансовые продукты.